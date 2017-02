VS-Obereschach Obereschacher Narren feiern  Bauchaos beim Musikerball

Die Obereschacher Musiker nehmen bei ihrem Ball das vergangene Jahr auf die Schippe.

VS-Obereschach – Der Musikerball in Obereschach steht unter dem Motto "Bauchaos in Obereschach". Die Musiker beweisen dabei wieder großen Erfindungsreichtum. In Obereschach war bautechnisch so allerhand los. An erster Stelle stand der Mini-Kreisel, der mitten im Ort für einigen Trubel sorgte. Großes Chaos verursachte die Umleitung der B 33 direkt durch Obereschach. Täglich fuhren 20 000 Fahrzeuge durch den beschaulichen Ort. Die Närrinnen und Narren dürfen sich auf einen turbulenten, abwechslungsreichen Ball freuen.

Der Ball in der Festhalle beginnt am Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr. Kartenvorverkauf: Samstag, 4./11. Februar, von 10 bis 12 Uhr im Probelokal in der Alten Schule.