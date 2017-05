Villingen Oberbürgermeister Kubon ist beeindruckt von der XXXLutz-Großbaustelle

Rupert Kubon besucht 30-Millionen-Projekt. Möbelhaus soll zum Magnet für die Stadt werden. Video und Bildergalerie zum Besuch auf der Riesenbaustelle im Internet: www.suedkurier.de/exklusiv

VS-Villingen – Die Arbeiten am Rohbau sind so gut wie abgeschlossen", berichtet Johannes Wünsch, Bauingenieur der Firma Züblin und verantwortlich für die Rohbauarbeiten, beim Besuch des Oberbürgermeisters Rupert Kubon auf der Großbaustelle des Möbelhauses XXXLutz. Von den Ausmaßen des Komplexes, 167 Meter lang und 67 Meter breit, zeigt sich das Stadtoberhaupt laut Pressemitteilung begeistert. "Gerade von unten her kommend sieht das sehr imposant aus", so der OB. Aktuell schreiten die Arbeiten am Dach deutlich voran. Große Holzbinder werden in luftiger Höhe montiert. Im Außenbereich werden schon Pflasterarbeiten für die Parkplätze durchgeführt.

Video von der XXXLutz-Baustellenbesichtigung Anfang März

Im Sommer will das Möbelhaus den neuen Standort in Betrieb nehmen. Innen wird eine große, schneckenförmige Spindelrampe die einzelnen Ebenen anstelle einer Treppe verbinden. Auch ein Restaurant wird im oberen Bereich seinen Platz finden. "Das wird ein toller Ausblick auf unsere Stadt und ich bin fest überzeugt, dass dieser Blick viele neue Gäste auch zu uns in die Innenstadt führen wird und damit Magnet für die ganze Stadt sein kann", zeigt sich der Oberbürgermeister optimistisch.

Auch die Arbeiten rund um die künftige Verkehrsführung nahm der Oberbürgermeister bei seinem Vor-Ort-Besuch in Augenschein. Die neue Stichstraße, die schließlich direkt von der Wieselsbergstraße hinauf zum neuen Kreisverkehr und das Gewerbegebiet den Verkehrsstrom leiten soll, nimmt bereits deutlich Gestalt an. "Diese neue Straße ist deshalb wichtig, da mit dieser die Anwohner des Wohngebietes deutlich Entlastung finden werden, weil der Verkehr in das Gewerbegebiet dann nicht mehr an ihren Wohnhäusern vorbeifließen wird. Das war uns ein wichtiges Anliegen", führt Kubon aus. Das Verbindungsstück der Milanstraße zwischen dem Kreisverkehr und dem Wohngebiet wird nach Fertigstellung der neuen Straße für den Verkehr gesperrt.

Seit gut zehn Jahren begleitet das Groß-Projekt den Oberbürgermeister und die Stadt. Rund 30 Millionen Euro investiert das Unternehmen in Villingen.