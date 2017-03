Villingen-Schwenningen OB Kubon schimpft über Müllsünder

Ärger über Leute, die vor der Aktion "Saubere Landschaft" gezielt ihren Hausmüll entsorgen. Tolles Engagement von hunderten Freiwilligen.

Der liebe Müll: Ein Thema, das jedes Jahr, wenn der Schnee schmilzt und die Temperaturen steigen, die Gemüter erhitzt. Am Samstag findet wieder die jährliche Aktion „Saubere Landschaft“ statt, hunderte von Helfern schwärmen in der ganzen Doppelstadt aus und sammeln Müll ein.

Allerdings ist es mittlerweile so, dass Leute diesen Termin nutzen, um gezielt ihren Müll wegzuwerfen – sie wissen ja, dass er bald weggeräumt wird. Da findet Oberbürgermeister Kubon klare Worte: „Das ist eine Schweinerei sondergleichen“, wetterte er im Verwaltungsausschuss. Es sei einfach skandalös, wenn eine so tolle Aktion, bei der sich viele Mitbürger engagieren, so mißbraucht werde. Kubon drohte ein saftiges Bußgeld an, wenn jemand bei einer solchen Müllentsorgung ertappt werde. Die Müllsünder kämen nicht nur aus bestimmten sozialen Schichten: „Das ist ein Problem, das ist gesellschaftsübergreifend.“ Aber der Müll wird ja nicht nur vor der Aktion „Saubere Landschaft“ wild entsorgt: Der Genuss eines enstspannten Spazierganges durch die Stadt, die Grünanlagen, entlang der Brigach oder über das Hubenloch ist getrübt durch weggeworfene Flaschen, Pizzakartons, Chipstüten, Pappkartons, Papiertüten, Essensreste oder ganze Säcke mit Hausmüll. Wer die Sachen für ein Picknick mitbringt, könnte die doch auch einfach wieder mitnehmen – im übrigen sind eigentlich überall Mülleimer vorhanden, um die Reste zu entsorgen.

Aber offensichtlich siegt hier die Nachlässigkeit, niemand fühlt sich verantwortlich dafür, in welchem Zustand ein Platz zurückgelassen wird. Das ist schade, ändern wird sich aber nur etwas, wenn alle an einem Strang ziehen, Vorbild sind und Müllsünder auch gezielt ansprechen. Allerdings muss man da aufpassen: Es gibt auch Fälle, wo Müllsünder ziemlich rabiat reagieren. Die Stadt müsste auch gezielt Bußgelder verhängen, um so eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Auf jeden Fall ist es toll, dass sich am Samstag so viele Bürger, Schulen und Vereine für eine saubere Landschaft engagieren. Mit der Firma Hoerco ist auch ein Unternehmen dabei, dass mit seinen Mitarbeitern ab acht Uhr rund um den Eckweg aufräumt. Und Oberbürgermeister Kubon hat sogar seine Hilfe zugesagt: Er will die Hoerco-Mitarbeiter unterstützen. „Wir hoffen mal, dass er trotz der vielen Umleitungen zu uns findet“, so Geschäftsführer Rudolf Reim.