Villingen-Schwenningen Nordring-Vollsperrung: Staus auf Umleitungsstrecke

Seit Montag ist der Nordring im Bereich Salzgrube und Familienpark komplett für den Verkehr gesperrt. Die Deckschicht der Fahrbahn wird in diesem Bereich erneuert. Am Montagmorgen kam es zu Behinderungen. Mit Bildergalerie und Video!

Viele Autofahrer im morgendlichen Berufsverkehr müssen erneut viel Geduld mitbringen. Unser Bild zeigt die lange Autoschlange beim Schwarzwald-Baar Klinikum aus Richtung Gewerbegebiet Herdenen am Montagmorgen. Der Verkehr staute sich immer wieder über mehrere hundert Meter.

Im weiteren Verlauf stockte es auf der Schwenninger Straße in Richtung Villingen. Auch auf der Villinger Straße in Schwenningen sowie an der Schwenninger Steige in Richtung Villingen wurden Autofahrer immer wieder durch Staus ausgebremst. Das große Verkehrschaos blieb jedoch aus.Die Bauarbeiten sollen noch die gesamte Woche bis zum Samstag andauern. Autofahrer müssen zu den Hauptverkehrszeiten auch weiterhin mit längeren Staus rechnen.