VS-Villingen Nordring: Transporter fährt in Graben und kippt um

Nordring: Transporter fährt in Graben und kippt um

Ein 28-Jähriger war am Donnerstagvormittag mit seinem Transporter auf dem Nordrind ins Rutschen geraten.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Vermutlich war ein 28-Jähriger mit seinem Transporter am Donnerstag, gegen 10.30 Uhr, zu schnell unterwegs, als er auf dem Nording ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geriet. In der Folge fuhr der Fahrer mit dem Fahrzeug in einen Graben, worauf dieser umkippte. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 20 000 Euro.