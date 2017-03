VS-Villingen Nippon-Symphony in Villingen: Stadtharmonie setzt Glanzlicht im Jubiläumsjahr

130 japanische Musiker geben am 26. März ein rund dreistündiges Konzert in Villingen. Derzeit werden noch dringend Gastfamilien gesucht

Mit einem großen Konzertabend – der Nippon-Symphony – schließt die Stadtharmonie ihre Konzert-Trilogie Ende März und begrüßt dazu wieder ganz besondere Gäste. Zum dritten Mal gastiert nämlich das Orchester der Makuhari Sohgoh High School aus Chiba/Japan in Villingen. "Der rote Punkt ist im wahrsten Sinne des Wortes der Schlusspunkt unserer Trilogie und gleichzeitig ein Glanzlicht im Jubiläumsjahr", sagt Vorsitzender Henry Greif. Bereits 2011 und 2015 trat das aus 130 Musikern bestehende Orchester im Franziskaner Konzerthaus auf. Für das Konzert am Sonntag, 26. März, gibt es noch wenige Restkarten. Derzeit werden noch dringend 14 Gastfamilien gesucht. "Für die Gastfamilien sind übrigens je zwei Konzertkarten reserviert", ergänzt Greif.

Das Wochenende: Die Musiker reisen am Samstag, 25. März, in zwei Gruppen an. Sie werden im Foyer der Volksbank, Am Riettor, in Empfang genommen und dort von ihren Gastfamilien abgeholt. Der Samstagabend gehört den Musikern und ihren Gastgebern. Sonntagmorgen entdecken die Gäste Villingen bei einer Stadtführung. Es folgen Proben. Um 19 Uhr beginnt das Konzert. Ein Muss ist danach die Party zusammen mit den Gastfamilien im Münsterzentrum. Montagvormittag ist um acht Uhr morgens Treffpunkt zur Abreise.

Die Musiker reisen am Samstag, 25. März, in zwei Gruppen an. Sie werden im Foyer der Volksbank, Am Riettor, in Empfang genommen und dort von ihren Gastfamilien abgeholt. Der Samstagabend gehört den Musikern und ihren Gastgebern. Sonntagmorgen entdecken die Gäste Villingen bei einer Stadtführung. Es folgen Proben. Um 19 Uhr beginnt das Konzert. Ein Muss ist danach die Party zusammen mit den Gastfamilien im Münsterzentrum. Montagvormittag ist um acht Uhr morgens Treffpunkt zur Abreise. Das Konzertprogramm: "Das Konzert ist dreigeteilt", erklärt Greif. Der Konzertabend wird rund drei Stunden dauern. Der erste Teil mit fünf Stücken startet klassisch mit Lohengrin. Die Ouvertüre zum dritten Akt gehört zu den beliebtesten Stücken Wagners. Es folgt ein Medley aus Melodien des oscarprämierten japanischen Zeichentrickfilms Chihiros Reise ins Zauberland. Das lebhafte Werk "Plink, Plank, Plunk" gehört zum ersten Konzertteil. Melancholisch und orchestral wird es mit Filmmusik aus der Videospielserie Final Fantasy. Planet Nine wird zum Schluss das Geheimnisvolle und Zauberhafte unbekannter Planeten im Weltall ausdrücken.

Für den zweiten Teil muss vor dem Konzertabend die Bühne extra vergrößert werden. Doch nicht nur das. Die japanischen Musiker machen den ganzen Konzertsaal zur Bühne. 30 Minuten umfasst die Aufführung der Jellicle Songs for Jellicle Cats.

Auch im dritten Teil wird die extra große Bühne benötigt, wenn nämlich zum Schluss das japanische Orchester und die Stadtharmonie Villingen gemeinsam spielen. Das Stück der Wahl – Another Brick in the Wall – eine Spezialkomposition für solch große Orchester, wird das Konzerthaus rocken. Doch zuvor kommen die Konzertbesucher in den Genuss von Kappore Nebuta, einer für Blasorchester transkribierten Version des im nordjapanischen Volksfest "Nebuta-Matsuri" gesungenen Liedes. Zwei Lieder von Queen später entführt die Suite für Streichorchester in die Herberge zur sechsten Glückseligkeit.

Glückselig werden die Konzertbesucher über die Zugabe sein. Alexander Heifd: "Das wird ein Titel von Pink Floyd sein."