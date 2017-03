VillingenSchwenningen Nicola Schurr wird SPD-Chef in Villingen-Schwenningen

Die einjährige Vakanz an der Spitze des SPD-Ortsvereins Villingen-Schwenningen hat ein Ende. Der stellvertretende Vorsitzende Nicola Schurr (33) setzte sich mit 28 Stimmen gegen seinen Parteikollegen und ebenfalls stellvertretenden Vorsitzenden, Daniel Künkel (23), durch, der 14 Stimmen erhielt.

43 stimmberechtigte Mitglieder waren anwesend. Nach dem aus familiären Gründen erfolgten Rücktritt der ehemaligen Vorsitzenden Silvia Wölfle im Februar vergangenen Jahres hatte sich das Duo Schurr und Künkel die kommissarische Ortsvereinsführung geteilt. "Danke für ihr Vertrauen, die Segel sind jetzt voll auf den Bundestagswahlkampf auszurichten", so Schurr.

Grundsätzlich verjüngt sich der fünfköpfige, geschäftsführenden Vorstand nach erfolgten Wahlen auf ein Durchschnittsalter von 27,6 Jahren. "Ich kann mich nicht erinnern, wann wir je einen so jungen Vorstand hatten", kommentierte ein Mitglied. Von 43 stimmberechtigten Mitgliedern wählten 37 Susanne Rosmislowsky (36) zur stellvertretenden Vorsitzenden. Der für den Vorsitz gescheiterte Künkel behält sein Amt ebenfalls als Stellvertreter, 35 Mitglieder wollten ihn in dieser Position sehen. Der erst 19-jährige Pascal Wimmer debütiert bei der Orts-SPD in doppelter Hinsicht. Als neuer Kassierer, Hans-Joachim Richter trat nicht mehr an, bekam er sogleich auf der Versammlung als frisch eingetretenes Mitglied sein Parteibuch in die Hand gedrückt. Eine weiteres Neumitglied ist jetzt Schriftführer. Der erst vergangenes Jahr beim Ortsverein vorstellig gewordene Jens Wilke (27), Studienreferendar für Englisch, Geschichte und Geographie in Schwenningen, erhielt 39 Stimmen. Der bisherige Schriftführer Pascal Pestre wechselt auf die Position des Pressewartes.

Als minimaler Schulz-Effekt könnte die Mitgliederentwicklung bezeichnet werden. Währen die Zahl im Laufe von 2016 von 174 auf 172 Parteigenossen sank, ist ab 2017 bis dato ein Plus von sieben Mitgliedern zu verzeichnen.

Saldiert weist die Kasse für das vergangene Geschäftsjahr ein Plus von knapp 4500 Euro auf, das Vermögen wächst auf etwa 25 000 Euro. "Ein gutes Polster für den Bundestagswahlkampf mit Kandidat Jens Löw", so die ehemalige Bundestagsabgeordnete Christa Lörcher. Ein desaströses Ergebnis wie bei den Landtagswahlen 2016 mit zehn Prozent Stimmenanteil für Kandidat Henning Keune möchte man vermeiden. Ein wesentliches Merkmal für den Bundestagswahlkampf sei der Umgang mit der AfD (Alternative für Deutschland). "Wir werden unsere an die AfD verlorenen Wähler nicht durch sinnlose Angriffe wiedergewinnen", sagt Keune. Ein desorientiertes, politisches Taumeln mit Stielaugen auf Plätze in einer sonstigen Koalition habe einer klaren Profilierung und Umsetzung eigener Werte zu weichen.

Satzungsänderung

Durch eine Satzungsänderung sind künftig bei der Orts-SPD Personalunionen im Vorstand möglich, außer bei den Posten des Kassierers, des Vorsitzenden und der Beiräte. Ferner wurde die Zahl der Beiräte auf acht Personen limitiert. In der kommenden Amtsperiode werden dies Linda Arm, Lilly Debus, Ilse Feustelo, Gunnar Frey, Süleyman Karabacak, Hans Richter, Raphael Werne und Brigitte Zahn-Feiss sein. (häm)