VS-Villingen Nicht bei RTL, dafür hier: DSDS-Kandidat Alexander Gambin singt vor der SÜDKURIER-Kamera

Weil Alexander Gambin aus VS-Villingen heute ab 20:15 Uhr nicht im RTL-Programm bei DSDS zu sehen sein wird, zeigt der SÜDKURIER zur gleichen Sendezeit ein ausführliches Interview und drei Gesangskostproben mit dem Villinger Sänger. Viel Spaß!

Video und Bilder vom Casting in VS-Villingen

Wie berichtet, wurde der Villinger DSDS Kandidat Alexander Gambin aus Villingen vor einer Woche für die kommende Samstagssendung der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar (DSDS) angekündigt, dann, ein paar Tage später stand er plötzlich nicht mehr auf der Kandidatenliste.Damit seine vielen Fans heute nicht leer ausgehen, die sich den heutigen Termin in ihrem Kalender dick angestrichen hatten, hat der SÜDKURIER das Villinger Talent vor die Kamera gebeten.Im Interview-Teil spricht Gambin über seine Liebe zum Gesang, wie er sein Talent entdeckte und wie er die einzelnen DSDS-Castings erlebt hat.Nach dem Interview hat uns Alexander Gambin drei Kostproben von seinem Können gegeben. Das erste Lied, welches er vor der Kamera singt ist "Auf anderen Wegen" von Andreas Bourani.Der zweite Song ist der Klassiker "Unchained Melody" von den Righteous Brothers. Ganz spontan - von den Klängen im Redaktionsgebäude angelockt - hat SÜDKURIER-Gebietsverkaufsleiter Thomas Sausen für ein Duett mit eingestimmt.Das dritte Lied, "The Face" von Mark Masri, wurde im Villinger Plattenladen Soundservice in der Färberstraße aufgenommen. Hier ist Gambin gerne, um in alten Platten zu stöbern. "The Face" ist zugleich sein Lieblingslied.