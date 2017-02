VS-Villingen Newcomer auf die Bühne: 15 Minuten Ruhm im K3 wird ein voller Erfolg

Zum neunten Mal hat im Jugendzentrum K3 das Open-Stage-Event "15 Minuten Ruhm" stattgefunden. Acht Künstler aus der ganzen Region zeigen ihr Können und von chaotisch bis emotional ist am Abend alles dabei.

Wer hätte gedacht, dass man Deutsch-Rap, Afrobeats und den 80er-Jahre Kulthit "Never gonna give you up" von Rick Astleys an einem Abend hören würde. Wer es bunt und ausgefallen mag, war am vergangenen Dienstag bei den "15 Minuten Ruhm" im Villinger Jugendkulturzentrum K3 genau richtig. Organisiert vom Musikerzusammenschluss Dreiein-Halbtürme-Klangkollektiv hat hier jeder die Möglichkeit, für 15 Minuten im Glanz der Scheinwerfer vor rund 40 Leuten zu stehen.

Den Start machten Johnny und die coolen boys. Mit Schlagzeug und E-Pianobegleitung präsentierten sie KIZs "Bleib in der Schule" und Alligatoahs "Du bist schön". Das Trio mit Frontsänger Johnny imitierte zudem humorvoll die Stimme Rick Astleys in "Never gonna give you up".

Darauf folgten "Sir Ticket und DJ Hari", ein Team aus Vater und Sohn. Der Vater machte die Beats und der Sohn rappte ironisch von seinem Leben in seiner Heimat, seinem "Ghetto". Gemeint war hier Peterzell, wo er sich selbst zum besten Rapper ernannte, leider nur aufgrund mangelnder Konkurrenz.

Die nächste Künstlerin war Clara, ebenfalls mit Vater. Clara ist bereits Stammgast. Seit es die Veranstaltung 15-Minuten-Ruhm gibt, ist sie dabei. Gemeinsam spielten sie auf ihren Gitarren "Calm after the storm" von den Common Linnets. Die Lieder "Kokain" von Hannes Wader und "The letter" von den Box Tops stammen aus der Jugend des Vaters. Und kamen offenbar so gut an, dass das Publikum noch nach einer Zugabe verlangte. Auf den Gitarren von Clara und ihrem Vater ertönte "Twist and shout" von den Beatles.

Der vierte Künstler des Abends brachte gambische Elemente auf die Bühne. Chris Black rappte mit Afrobeat-Einfluss unter anderem gegen Rassismus mit "We only got one race, the human race". Daraufhin spielte die Band Bebo aus Oberndorf, bestehend aus zwei Gitarristen, einem Bassisten und einem Schlagzeuger, selbst geschriebene Rocksongs sowie ein Cover von "Beverly Hills" von Weezer.

Ein weiterer deutscher Rapper war Yawin aus Rottweil, der unter anderem den Song Definition aus seinem Album präsentierte. "Es geht um die Fragen, woher kommt man und wohin geht es?", erklärt er auf der Bühne. Studentin Vera aus Schwenningen beeindruckte ihre Zuhörer allein mit ihrer Gitarre und ihrer Stimme. Ihre Lieder hat sie selbst geschrieben. Den Abschluss machte eine ebenfalls talentierte Sängerin. Emilie begann ihre Performance mit einer Acapella Version von Eminems "Lose yourself" und sang mit ihrer variantenreichen Stimme Lieder wie zum Beispiel "Mad world" von Gary Jules am E-Piano.

Das neunte "15 Minuten Ruhm" war ein voller Erfolg. "Es ist großartig, wie man jedes mal etwas neues sieht", erzählt Nick Wälde, Mitglied von Johnny und die coolen boys. Besucherin Kristin Rostovcev war ebenso begeistert: "15 Minuten Ruhm ist immer unterhaltsam. Es macht Spaß, den verschiedenen Acts auf der Bühne zuzusehen."

15 Minuten Ruhm

Bei dem Open-Stage-Abend "15 Minuten Ruhm" werden keine Auftritte geplant, sondern vor Beginn kann sich jeder in eine Liste eintragen. Wer einen der acht Plätze ergattert, hat auf der Bühne 15 Minuten Zeit, etwas vorzuführen. Der nächste Abend findet am 7. März im Jugendzentrum K3 in Villingen statt.