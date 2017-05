VS-Schwenningen Neuling gewinnt Poetry-Slam in der Stadtbibliothek

Poetry-Slammer sprechen in der Stadtbiliothek in Schwenningen über Bärte, Hackbraten und Richtfunkantennen

Beim 13. Aufstand der Wortastronauten traten zwei neue Gesichter am vergangenen Samstag auf die Bühne. In der Schwenninger Stadtbibliothek wagen sich, neben den Stammperformern Eileen Kuhnle und Jonathan „Jonny Chris“ Dom, die 21-jährige Stefanie Wittmann und der 16-jährige Patrick Wehrstein auf die Bühne. „Ich hatte ein Bedürfnis der Mitteilung. Ich habe mir die Slams ein paar Mal angesehen. Da wollte ich unbedingt mitmachen“, sagt Wehrstein.

Wittmann kam über ihre Mitstreiterin und Freundin Eileen Kuhnle zum Wortwettstreit. „Da dachte ich: probiere es doch einfach selber mal." Trotz Nightgroove in Villingen warten rund 60 Zuschauer gespannt auf die Texte. Dom macht den Start mit einem Text über die deutsche Sprache. „Es heißt nicht umsonst der Seitensprung und die Sterbehilfe.“ Der Grund, warum es der Herd und die Bohrmaschine heißt, sei Emanzipation.

Kuhnle gibt dem Publikum einen Einblick in das Bart-Tagebuch ihres Vaters. So erzählt sie von den Abenteuern des Bart-Trägers, wie dass Holz sich mit Bart doppelt gut hacken lässt und dass die bärtige Pracht schon wieder in der Suppe hängen blieb. Wittmann schreibt in ihrem Text über die Nostalgie der schönen Kindheit: „Als unsere Gedanken noch unsere waren.“ Nach ihrem Auftritt ist sie erleichtert. „Ich bin froh, dass es raus ist. Ich war so nervös.“

Auch Wehrstein zeigt sich gelassen nach seinem Auftritt. „Man hat mir die Nervosität angesehen“, sagt er. Sein Text handelt von einem Spaziergang im Regen ohne Schirm und Jacke. Eine Metapher für die Angst der Menschen, etwas nicht zu tun, was andere von ihnen verlangen.

Nach zwei Runden ist es Zeit für die Improvisation. Dabei gibt das Publikum Worte vor, die die Slammer in ihren Text einbauen müssen: Neuseeland, Piratennest, vertikalpolarisierte Richtfunkantenne, Ponyhof und Zwiebelrostbraten. Nach viel Gelächter entscheidet sich das Publikum am Ende für Patrick Wehrstein. „Mir fehlen die Worte. Ich hätte das nie gedacht. Ich bin froh, dass ich mich getraut habe.“

Der nächste Poetry-Slam findet am 23. September im Villinger Jugendhaus K3 statt.