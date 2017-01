1200-Jahr-Feier: Eine der bedeutendsten Veranstaltungen im Jahr 2017 wird die Feier zum 1200. Jahrestag der urkundlichen Ersterwähnung von Villingen, Schwenningen und Tannheim sein. "Der Vorschlag für dieses Fest kam nicht aus der Bürgerschaft und nicht aus dem Gemeinderat", sagte der OB: "Es war schlicht der Blick in den stadtgeschichtlichen Kalender." Auch wenn dieses Jubiläum von den Stadtteilen unterschiedlich gewichtet werde und sich "ein gemeinsames Jubiläum in unserer Stadt schwer tut", liefere es eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, was Villingen-Schwenningen heute, 45 Jahre nach dem Zusammenschluss, ausmache.