VS-Villingen Neues Wohnprojekt entsteht in der Südstadt

Neues Wohnprojekt entsteht in der Südstadt

14 Wohnungen für Menschen mit Handicap. Familienheim, Stadt und Stiftung Liebenau arbeiten Hand in Hand. Die Nachfrage ist riesig.

Das Wetter hätte schlechter nicht sein können für einen Spatenstich, doch trotz des strömenden Regens strahlen alle Beteiligten. In der Von-Stein-Straße 58, direkt neben der Südstadtschule, entsteht in Kooperation zwischen der Baugenossenschaft Familienheim und der Stiftung Liebenau Teilhabe (früher St. Gallus Stiftung), ein Wohnprojekt "Leben in Vielfalt". „Das ist ein echtesLeuchtturm-Projekt“, ist sich Sebastian Merkle, Geschäftsführer der Familienheim sicher.