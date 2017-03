VS-Rietheim Neues Team leitet die Rietheimer Musikanten

Unglückliche Umstände und das Aufeinandertreffen von privaten, beruflichen und gesundheitlichen Gründen: Die Rietheimer Musikanten schrumpften um 13 Mitglieder. Doch die agile Truppe scheint diese Hürde zu meistern.

Anzeichen dafür gibt es jedenfalls genügend, lädt die Bläserjugend doch jeden Freitag von 17.30 bis 18.30 Uhr in das Musikerheim ein, um das Zusammenspiel zu verfeinern und die Dynamik beim Musizieren zu erlernen. Speziell dafür sind Elternvertreter willkommen, welche die Interessen des Nachwuchses mit dem Vorstand kommunizieren.

Dank zeitintensiver Suche nach einer geeigneten Vorstandsform gelang es im November dem Verein eine neue Führungsstruktur zu geben. Nah dem Rücktritt von Kassiererin Monika Volk im Jahr 2016 war dieser Schritt notwendig geworden, da sich keine Nachfolge fand. Seit November 2016 setzt sich die Vorstandsspitze aus Christina Moser, Bernd Bucher und Reinhard Lelle zusammen. Das Trio löste Ewald Bucher nach zwölf Jahren als Vorsitzenden ab. Jetzt leitete die Dreierspitze ihre erste Generalversammlung.

Lob gab es von Dirigent Reimund Degner für ein außerordentlich produktives musikalisches Jahr, dessen Höhepunkt das Jahreskonzert unter dem Motto "Von uns für sie- für jeden etwas" war. Bis zum Jahresende trafen sich die Rietheimer Musikanten während 70 Proben und Auftritten.

Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler ermunterte die Musiker, ihren eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Sie verband ihr Lob mit der Hoffnung noch lange auf die Musikanten als örtlichen Kulturträger zählen zu können.

Die Vereinsmitglieder stecken derweil in ersten Vorbereitungen zum Hock am 1. Mai. Der findet zum sechsten Mal auf dem Dorfplatz statt und lockt Kinder und Jugendliche mit Spielen. Zinkenfest die 37. heißt es dann vom 24. bis zum 26. Juni.

Den Vorschlag aus der Versammlung in Zukunft bei besonderen Anlässen über die Bildung von Spielgemeinschaften mit benachbarten Musikvereinen nachzudenken, wird der Vorstand in einer seiner nächsten Sitzungen diskutieren, Vor- und Nachteile abwägen und das Ergebnis in der nächsten Generalversammlung mitteilen.

Vorerst baut der Vorstand indes auf den aktuellen musikalischen Aufwind von dem er sich erhofft, dass er im Herbst wieder in ein begeisterndes Jahreskonzert mündet.