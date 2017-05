Villingen-Schwenningen Neues Leben kommt ins Capitol in Schwenningen

Der Schwenninger Unternehmer Frank Pleij hat das Gebäude gekauft. Ein Stück Schwenninger Geschichte will er erhalten. Und er hat bereits viele Pläne für Veranstaltungen ab 2018.

Eigentlich war Frank Pleij gar nicht auf der Suche nach einem neuen Geschäftsfeld. „Es war Zufall“, sagt er, dass er vor einiger Zeit in der Zeitung gelesen habe, dass das Capitol in der Alleenstraße in Schwenningen zum Verkauf steht. Pleij, 48 Jahre alt, hat einen Textilhandel in Schwenningen, seit 16 Jahren, sagt er, hatten er und seine Frau keinen Urlaub mehr.

Das Capitol ist für ihn mehr als ein Haus: „Ich habe schon eine emotionale Bindung zu dem Gebäude.“ Pleij ist in Schwenningen aufgewachsen, war selbst oft genug dort. Zuletzt auch als Unternehmer. Zu Fastnacht haben er und seine Frau bereits zwei Veranstaltungen dort gemacht. „Es ist ein Stück Schwenninger Geschichte“, sagt er. „Es wäre schade, wenn es so Enden würde, wie das City-Kino.“

Die Bar und das Kommunale Kino sollen in ihrer Form weiter bestehen bleiben, das ist Pleij wichtig. „Ich will, dass der Kulturverein das Ganze so weiter betreibt, wie bisher.“ Ideen, das Ganze etwas lebendiger zu gestalten, hat er schon genug. Denkbar wären zum Beispiel Liebesfilme am Freitagabend für Pärchen – zwei Sekt inklusive – Serienabende oder eine lange Gaststättennacht.

„2018 wollen wir das richtig zum Laufen bringen“, sagt Pleij. Die Baupläne liegen bereits bei der Stadt zur Genehmigung. Der hintere, bisher nicht genutzte Bereich des Gebäudes, den will er aufpolieren. Sanitäranlagen sollen eingebaut und ein Veranstaltungsraum entstehen, der geeignet ist für Firmenfeiern, Hochzeiten, Bandauftritte oder auch Kunstausstellungen.

Public Viewing bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften sei ebenfalls denkbar. So stellt Pleij sich das Ganze vor. „Natürlich müssen wir reinwachsen in das Thema“, sagt Pleij. Neuland ist die Gastronomie für ihn nicht, jedenfalls nicht komplett: Pleijs Frau ist Hotelfachfrau und Pleij selbst hat sieben Jahre eine Diskothek in Bad Dürrheim geführt.

Die Geschichte des Capitols

1927: Das große „fürnehme“ Lichtspieltheater Capitol wird durch dessen Gründer Jakob Grözinger eröffnet. Damals finden 600 Menschen im Sperrsitz platz und rund 400 auf dem Balkon und in den Logen. 1927 – 1929: Die „Ära Kino“ beginnt mit Stummfilmen und musikalischer Untermalung durch Musikkapellen. 30er-Jahre: Die schwarz-weißen Tonfilme beherrschen die Kinoszene. Trotz der steigenden Arbeitslosigkeit ist das Kino oft ausverkauft. Während des Krieges wurden Filme für die französische Besatzung gespeilt. Die Filme mussten in Berlin abgeholt werden, da es ansonsten keine andere Möglichkeit gab diese zu erhalten.

60er-Jahre: Große Start der Unterhaltung – beispielsweise Max Greger mit Peter Kraus, Rex Gildo, Conny Frohboes waren im Capitol zu Gast. 1969: Ein Brand, der durch Reparaturarbeiten am Dach des Capitols entstanden war, vernichtete einen Großteil des Gebäudes und initiierte somit notgedrungen die gesamte Umgestaltung des Kinos. So wurde beschlossen, das Capitol in zwei Vorführungssäle zu unterteilen: Rex und Capitol. 1986: Ende einer Ära. Das Capitol wurde erstmals in seiner Geschichte verpachtet und nicht mehr von der Familie geleitet. Bis 2004 befand sich das Capitol unter fremder Leitung. 2005: Wiedereröffnung des Capitol Rex durch die Ur-Enkelinnen Birgit Hakenjos-Boyd und Andrea Hakenjos des Gründers, Jakob Grözinger, am 28. Oktober 2005. Nach aufwendigen Renovierungsarbeiten erstrahlt es wieder im glanzvollen Licht der 20er Jahre.

Seit 2005: In einer Kooperation mit dem Kommunalen Kino. Wöchentlich am Dienstag werden ausgewählte Filme im Capitol Filmtheater gezeigt. Zudem richtet der Verein jährlich auch ein Kurzfilmfestival aus. 2006: Das städtische Kulturamt veranstaltet die Reihe „Theater im Capitol“. Einmal pro Monat wird wird Bühnenkunst in Form von Kabarett, Comedy, Schauspiel und Figurentheater sowie Konzerte gezeigt. 2010: Kommunales Kino im Capitol feiert das 25. Jubiläum des Kurzfilmfestivals.

