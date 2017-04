Villingen-Schwenningen Neues Heim für Obdachlose kann nach Ostern bezogen werden

Sanierung der neuen Unterkunft in der Schubertstraße 29 in Schwenningen ist in vollem Gange. Rund 60 Obdachlose werden umziehen

Villingen-Schwenningen - Der Einzug der Obdachlosen aus der Turnerstraße in das neue Heim an der Schubertstraße 29 in Schwenningen steht kurz bevor. Das bisher zur Unterbringung von Flüchtlingen belegte Gebäude wird in Zukunft durch die Stadt angemietet und zur Unterbringung von Obdachlosen genutzt werden. Nach Ostern, so teilte jetzt die städtische Pressesprecherin Madlen Falke mit, werden die 50 bis 60 Obdachlosen, die derzeit in der Turnerstraße leben, allesamt zur Schubertstraße wechseln. Die Immobilie werde zunächst angemietet, es bestehe jedoch langfristig das Ziel, das Objekt zu kaufen, so Falke.

Bis dahin, so berichtet sie weiter, werden kleinere Reparaturarbeiten im Gebäude fertiggestellt sein. Die Maler- und Möbelarbeiten seien in vollem Gange. Das neue Heim bietet Platz für 90 Personen und wird das Kapazitätsproblem der Turnerstraße lösen. Aus brandschutzrechtlichen Gründen kann das Heim ohnehin nicht weiter betrieben werden. Was mit dem bisherigen Heim passiert, ist indes noch unklar, berichtet Falke. Der Umzug habe zunächst Vorrang, so Falke.

Das neue Heim bietet im Moment noch mehr Plätze als benötigt wird. Durch die milderen Temperaturen ist die Zahl der Obdachsuchenden zurzeit verhältnismäßig gering, sagte Falke. Durch diesen Puffer und die erhöhte Aufnahmefähigkeit könne auf die täglichen Schwankungen der Personenzahl reagiert werden. An der Schuberstraße gebe es zudem in Zukunft die Möglichkeit, Familienzimmer und auch separate Frauenzimmer in Anspruch zu nehmen.

Das Gebäude an der Schubertstraße hatte zuvor der Landkreis zur Unterbingung von Flüchtlingen angemietet. Durch die Schließung der Balkanroute und die dadurch stark sinkenden Flüchtlingszahlen ging auch die Nachfrage im Kreis nach Wohnraum für Flüchtlinge zurück. Im Vorjahr wurden daher dem Gemeinderat drei Objekte zur Nutzung angeboten. Dabei handelte es sich um die Häuser an der Alleenstraße 13, der Villinger Straße 62 sowie der Schubertstraße 29. Wegen der schnellen Verfügbarkeit und des guten Zustands der Immobilie fiel die Wahl auf die Schubertstraße.

Die Planung der Neuunterbringung war ein politisch umstrittenes Thema. Der Gemeinderat stimmte zwar mehrheitlich für die Schubertstraße 29, stieß jedoch bei den Freien Wählern auf Widerstand. Vor allen Dingen die hohen Kosten waren für die Freien Wähler Argument genug, für andere Lösungen zu plädieren. Ihre Anträge im Gemeinderat wurden jedoch zurückgewiesen.