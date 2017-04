Villingen-Schwenningen Neues Gesprächscafé für Asylbewerber kommt super an

Neues Gesprächscafé für Asylbewerber kommt super an

Wöchentlich bekommen Asylbewerber in der neu eingerichteten Gesprächsrunde im Jugendzentrum "Kaffee und Papier" Hilfestellung von Ehrenamtlichen in allen Fragen des Alltags. Wir waren einen Nachmittag lang dabei.

Um sich mit dem Papierkram fremder Menschen freiwillig auseinandersetzen zu wollen, muss man wohl mit viel Hartnäckigkeit und Ausdauer ausgestattet sein. Die seit dem 14. März im Jugend- und Kulturzentrum K3 beheimatete Gesprächsrunde "Kaffee und Papier" bringt wöchentlich Asylbewerber und Ehrenamtliche an einen Tisch. Die Ehrenamtlichen leisten dabei auch Hilfestellung im deutschen Bürokratie-Moloch.

Von weitem betrachtet, scheint sich hier ein internationaler Intellektuellenplausch abzuspielen. Menschen verschiedener Hautfarbe beugen sich über Schriftsätze und debattieren mit den Fingern über die Buchstaben fahrend über deren Inhalt. Gefrönt wird hier jedoch nicht der literarischen Muse, die Auseinandersetzung mit dem Alltag steht im Mittelpunkt. Wie könnte es auch anders sein? Krankenkasse, Jobcenter, Stromablesen für die Stadtwerke, ein Schreiben des BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). "Die Asylbewerber müssen sich bei der Administration über ähnliche Dinge wie wir die Köpfe zerbrechen", so der Ehrenamtskoordinator Ludwig Winter vom DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen.

Gerade Menschen mit sprachlichen Defiziten sind hier auf Unterstützung angewiesen und Winter koordiniert die ehrenamtlichen Helfer. Die Notwendigkeit eines derartigen Koordinators war vor zwei Jahren, zum Höhepunkt der Migrationswelle, so groß, dass offenbar Landrat Sven Hinterseh sich eigens für die Schaffung einer solch hauptamtlichen Stelle einsetzte. Bei "Kaffee und Papier" sind wöchentlich knapp zehn Ehrenamtliche zugegen.

Zu dem dreistündigen Treffen nehmen die Protagonisten an den Kaffeetischen oder gemütlich in der Sofarunde Platz. Schreiben einfacheren Inhalts klären Asylbewerber und Ehrenamtliche untereinander. Komplexere Akte werden laut Winter an die Migrationsberatung oder Jugendmigrationsdienst für unter 27-Jährige der Villinger Caritas weitergeleitet.

Insofern könnte man "Kaffee und Papier" auch als Federmechanismus gegen eine Überlastung amtlicher Strukturen ansehen. "Bei uns geht es um ein Schreiben der Krankenkasse und Medikamente. Ich persönlich helfe gerne", sagt Lisa Schnotz, die erst 17-jährig schon seit zwei Jahren ehrenamtlich für Asylbewerber tätig ist, gar die Einrichtung einer Hausaufgabenbetreuung plant. Ihr "Klient" ist der 20-jährige Ali Warda. Er fühlt sich hier gut aufgehoben: "Das ist sehr gut hier, man kriegt wirklich Hilfe."

Selbstverständlich sei "Kaffee und Papier", als Nachfolger des Gesprächskreises "Tea and Talk" an den weitgehend geleerten Gemeinschaftsunterkünften Erbsenlachen, auch als unverfänglicher Treffpunkt zu verstehen. "Menschen, mit dem Drang, ehrenamtlich tätig zu werden, müssen hier keine Verantwortung eingehen. Jeder hilft nach seinem Maß und Können oder unterhält sich einfach nur mit den Anwesenden", führt Winter aus. Bei den Ehrenamtlichen spiegelt sich die Gesellschaft wider. Tendenziell Personen aus den Bildungsschichten würden helfen oder mit beruflicher Erfahrung auf dem Metier. "Aber natürlich ist uns jedermann willkommen. Jeder kann helfen. Vor allem suchen wir junge Leute, die bauen viel leichter Kontakt zu den jugendlichen Asylbewerbern auf."

Das Projekt

Das Gesprächscafe "Kaffee und Papier" findet jeden Dienstag, zwischen 16 und 19 Uhr, im Villinger Jugend- und Kulturzentrum K3, in der Kalkofenstaße 3a statt. Ehrenamtliche jeglicher Fachrichtung werden gesucht. Ehrenamtskoordinator Ludwig Winter vom DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen beantwortet unter 0176/54894271 alle Fragen.