VS-Villingen Neues Flüchtlingscafé eröffnet im K3

\"Kaffee und Papier\" soll künftig allgemeiner Treffpunkt in Villingen für Migranten und Ehrenamtliche sein. Helfer werden derzeit noch gesucht

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Im Kulturzentrum K3 eröffnet im März ein neues Café, das zur Anlaufstelle für alle Flüchtlinge und Ehrenamtliche in und um Villingen werden soll. "Zum Austausch, Kennenlernen und Probleme lösen", so Wolfgang Rüter-Ebel, Dekanat der evangelischen Kirchengemeinde, in einer Mitteilung.

Entstanden ist die Idee für das Café aus den Tea & Talk-Treffen heraus, die bereits seit Längerem in den Gemeinschaftsunterkünften stattgefunden haben. Da nun mehrere dieser Treffen endeten, weil viele der Bewohner in Privatwohnungen gezogen sind, machten sich die Verantwortlichen auf die Suche nach einer Alternative.

Fündig wurde man schließlich bei der Stadt. Das Projekt "Kaffee und Papier", kurz "KuP" ist eine Kooperation des Koordinationskreises der Ehrenamtlichen (Netzwerk Asyl) und der Stadt VS, die die Räume stellt und die durch die Integrationsbeauftragte Katharina Hagel dabei ist. Bei einem Gespräch am Mittwoch wurden die letzten Details geklärt und ab dem 14. März wird nun jeden Dienstag, immer von 16 bis 19 Uhr ein Treffen all jener stattfinden, die helfen wollen und die Hilfe brauchen. Gleichzeitig soll es Hilfe bei den vielen Fragen zu amtlichen Schreiben oder Behördengängen geben. Hierbei wird Katharina Hagel, Flüchtlingsbeauftragte der Stadt, helfen.

Zusätzlich werden aber auch noch Ehrenamtliche gesucht, die helfen, die Papiere der Flüchtlinge in Ordner zu sortieren und behördliche Schreiben zu erklären, so Rüter-Ebel. Darum soll es vor dem offiziellen Eröffnungstermin ein erstes Treffen aller interessierter Ehrenamtlicher geben. Stattfinden wird es am Mittwoch, 8. März, um 18 Uhr. Eingeladen sind alle, die bisher schon irgendwo engagiert waren, bei denen nun aber die Örtlichkeiten (Gemeinschaftsunterkünfte) wegfallen sind und alle, die hier neu einsteigen wollen. Geplant ist bei dem rund einstündigen Treffen ein Austausch darüber, wie die Dienstage künftig gestaltet werden sollen.

Der Name des Cafés "Kaffee und Papier" soll auch zum Ausdruck bringen, worum es bei den Treffen geht. Es dient dem Austausch, also der Kommunikation auf der einen Seite, aber auch der Unterstützung bei behördlichen Fragen und Schriftwechseln, so Oxana Brunner von der städtischen Pressestelle. "Man könnte auch sagen, es geht um Alltagsbewältigung."

Professionelle Beratung durch Sozialarbeiter werde es erst mal nicht geben, dazu gebe es zu wenig Personal. Vielmehr gebe es ehrenamtliche Unterstützung beim Lesen und Ausfüllen von Formularen. Dass sich daraus auch andere Aktivitäten ergeben können wie zusammen kochen, oder Sport machen, das hält Wolfgang Rüter-Ebel für wünschenswert.