Villingen-Schwenningen Neues Event-Zentrum für bis zu 500 Gästen in der Tanzschule Seidel

Tanzschule erweitert in Villingen und investiert rund 1,7 Millionen Euro. Säle sind auch für Großveranstaltungen nutzbar

Nur zweieinhalb Jahre nach der Eröffnung erweitert Tanzunternehmer Christian Seidel (49) sein Studio und investiert am Vorderen Eckweg weitere 1,7 Millionen Euro. Mit dieser Investition will er zum einen den Platzbedarf seiner rasant wachsenden Tanzschule decken. Zugleich entsteht damit in Villingen auch eine neue Veranstaltungshalle, ein Event-Zentrum, das an Wochenenden für Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen gemietet werden kann. Für die Tonhalle Villingen oder die Donauhalle in Donauschingen entsteht damit neue Konkurrenz.

In erster Linie baut der aus Backnang stammende umtriebige Schwabe, der sich vom kleinen Tanzlehrer bis zum Inhaber der größten Tanzschule Deutschlands hochgearbeitet hat, freilich für den eigenen Bedarf. Der Anbau umfasst einen vierten Tanzsaal mit rund 200 Quadratmetern Parkett sowie mehrere Funktionsräume mit einem großen Lager, vier zusätzlichen Damentoiletten und einer weiteren Küche. Außerdem wird Seidel neuen Parkraum auf der Nordseite des Grundstücks schaffen, so das sich die Zahl der Parkplätze auf 66 verdoppeln wird. Im Frühjahr soll mit dem Anbau begonnen werden, bis Herbst die Eröffnung erfolgen. Seidel rechnet 1,7 Millionen Euro Kosten. Damit hätte er nach eigenen Angaben am Standort am Vorderen Eckweg bereits 5,7 Millionen Euro investiert.

Die Investition, davon ist Christian Seidel überzeugt, wird sich rechnen. Denn für alle größere Veranstaltungen wie die Abschlussveranstaltungen für die Tanzkurse muss er bisher Hallen anmieten, Caterer bezahlen und Gema entrichten. Diese Kosten will sich smarte Schwabe künftig sparen. Nicht genug damit, wird Seidel die Räumlichkeiten an den Wochenenden auch vermieten. Schon seit geraumer Zeit finden im Tanzstudio Hochzeiten, Betriebsfeiern und andere Festivitäten statt. Die Samstage in diesem Jahr sind schon so gut wie alle vermietet. Wenn die zusätzlichen Räume zur Verfügung stehen, erweitern sich diese Optionen. Die vier Tanzsäle, die abtrennbar sind, können dann zu einem einzigen großen Saal mit 500 Quadratmeter Fläche geöffnet werden, berichtet er. Darin finden bis zu 500 tafelnde Gäste Platz. Die Tanzsäle können aber auch einzeln für kleinere Gesellschaften gemietet werden.

Seinen Expansionsdrang begründet Christian Seidel damit, dass er die Tanzlehrer, die er ausbildet, auch weiterbeschäftigen will. Derzeit arbeiten in Villingen sechs festangestellte Tanzlehrer und vier Tanzlehrer in Ausbildung. "Wir haben gerade hier in Villingen so tolle Nachwuchsleute bekommen, die wollen wir nicht verlieren", betont der Chef. Also erweitert er ständig sein Angebot. Inzwischen bildet eine seiner Tanzlehrerinnen sogar Tanzlehrer anderer Tanzschulen aus. Seidel wird damit zum Ausbildungszentrum. Ein absoluter Renner ist derzeit das Kindertanzen für Drei- bis Sechsjährige. Die Zahl von anfänglich 60 Kindern wuchs auf über 200.

Die Tanzschule floriert und der Chef macht sich schon Gedanken, sich mittelfristig zurückzuziehen, um selbst kürzer treten und seinen guten Nachwuchsleuten eine unternehmerische Perspektive ermöglichen zu können.

Die Tanzschule Seidel

Die Tanzschule Seidel ist mit 32 Tanzlehrern und tausenden von Schülern nach eigenen Angaben die größte Tanzschule Europas. Niederlassungen gibt es in Singen, zwei in Donaueschingen, eine in Backnang und in Villingen. In Villingen am Vorderen Eckweg eröffnete Inhaber Christian Seidel im Herbst 2014 das modernste und mutmaßlich größte Tanzstudio der Republik. Dieses wird nun 2017 noch mal erweitert. Parallel dazu startet Seidel in Singen mit dem Bau eines neuen Tanzstudios, dass 1100 Quadratmeter Größe haben wird und damit doppelt so ist wie in Villingen. Dieser Neubau soll bis zum Herbst 2018 fertig werden. (est)