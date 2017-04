VS-Schwenningen Neues Buch zeigt: So schreiben die fleißigen Schwenninger Industriegeschichte

Die Schwenninger Industriegeschichte von 1600 bis 1918 beleuchtet das neue Werk von Siegfried Heinzmann. Er arbeitet viele Facetten des Wandels heraus.

Wie wichtig es ist, solide Arbeit in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen, die Bedingungen hierfür überhaupt zu schaffen, spiegelt sich im jüngsten Buch über die Schwenninger Industriegeschichte zwischen 1600 und 1918 in besonderem Maße wider.

Dem Autor Siegfried Heinzmann ist es gelungen, neben den historisch unverrückbaren Daten auch ein Abbild der äußeren und inneren Bedingungen zu zeichnen, die zum großartigen Erfolg der feinmechanischen und Uhrenindustrie Schwenningens, „Königs größtes Dorfe“, geführt haben.

In Anwesenheit zahlreicher Schwenninger Unternehmergrößen, deren Namen noch heute für die großen Arbeitgeber in diesem Stadtbezirk stehen, stellte der Autor ein Werk vor, das sicherlich nicht nur einen regionalen Leserkreis interessieren dürfte.

Das Buch wurde vor dem Hintergrund der 1200-Jahrfeier von Schwenningen, Villingen und Tannheim in diesem Jahr nun offiziell an die Stadt übergeben. Es birgt eine Fülle von Details, die den arbeitenden Menschen im Mittelpunkt sieht. Siegfried Heizmann wusste in der inhaltlichen Vorstellung seines Werkes mit Leidenschaft die Intentionen seiner Arbeit zu beschreiben.

Der Ort der Buchübergabe reiht sich elementar in das Werk ein und verleiht ihm eine besondere Authentizität. Den Ratssaal des Schwenninger Rathauses zieren Glasfenster, welche 1920 – also zum Ende des Berichtszeitraumes – von den wohlhabenden Schwenninger Industriellen gespendet wurden und den Stolz der Arbeiter auf ihre Produkte eindrucksvoll widergeben. Wie Heinzmann in seiner Begrüßungsrede betonte, wird in der Arbeitswelt die Realität einer Gesellschaft in ihrer ursprünglichsten und natürlichsten Form dargestellt.

Oberbürgermeister Rupert Kubon wies in seiner Laudatio darauf hin, dass der Autor mit großer Akribie nicht nur ein heimatgeschichtliches Werk der Stadt zum Geschenk macht. Auch die Hintergründe, welche zum Erfolg Schwenningens geführt haben, hätten in eindrucksvoller Art und Weise Einzug in die Seiten gefunden. Interessant sei vor allem die Idee, Schwenningens Industriegeschichte ab dem 17. Jahrhundert und die dabei wirksamen religiösen und philosophischen Kräfte aufzuzeigen.

Den Erfolg Schwenningens, eines Ortes, der eben nicht an den wichtigen Kreuzungspunkten großer Handelswege lag, fand der Oberbürgermeister im Blick der Menschen auf „ihrer Hände Arbeit“ begründet. Die wirkungsvolle Symbiose von fleißigen Menschen und großartigen Erfindern drücke sich noch bis heute im Erfolg dieser Region aus.

Zwischen den katholischen Nachbarorten Rottweil und Villingen gelegen, konnte das von freiheitlichem Denken geprägte protestantische Dorf Schwenningen seinen wirtschaftlichen Erfolgsweg gehen. Dass dabei stets das freie Denken der Macher zugleich Grundlage jedes Fortschritts war, wird in dem jetzt veröffentlichtem Buch auf vielen Seiten unter Beweis gestellt.

„Schwenningen hat mit seiner industriellen Entwicklung zum industriellen Erfolg Deutschlands einen bedeutsamen Beitrag geleistet“, lautet das Fazit von Autor Siegfried Heizmann.

Industrie 4.0

Das Buch: Siegfried Heinzmann, „... mit langer Hos’ und Dächleskapp’... – Die Entwicklung Schwenningens vom Bauerndorf zur Industriestadt. 1600 bis 1918“,Verlag Regionalkultur, 320 Seiten, 317 Abbildungen, 34,80 Euro.

Für das auf der diesjährigen Hannover-Messe beherrschende Thema Industrie 4.0 sieht der Autor die Industrialisierungsmechanismen des 18. und 19. Jahrhunderts. Erleichterten seinerzeit neue Energieformen der Menschen Arbeit, folgten vor 100 Jahren die Prinzipien der Fließbandfertigung. Diese ließen die Produktivität in die Höhe schnellen um mit der digitalen Revolution der 90er Jahre heute nun in die Symbiose von Mensch und Roboter zu tauchen.