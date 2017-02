Villingen-Schwenningen Neuer Stadtplan für Villingen-Schwenningen

Villingen-Schwenningen kann künftig anhand des neu aufgelegten, amtlichen Stadtplans der Doppelstadt erschlossen werden.

Das städtische Vermessungsamt hat den amtlichen Stadtplan von Villingen-Schwenningen neu aufgelegt. Der Plan präsentiert das Oberzentrum nun auf dem aktuellen Stand. Er enthält alle Neubaugebiete, markierte Wanderwege sowie ein detailliertes Straßenverzeichnis.

Der Plan kostet 3,95 Euro und ist erhältlich beim städtischen Vermessungsamt (Winkelstraße 9 in Schwenningen), in den beiden Bürgerservice-Zentren (Marktplatz 1, in Schwenningen und Rathausgasse 1, in Villingen), bei den Tourist-Informationen im Bahnhof Schwenningen beziehungsweise im Franziskaner Kulturzentrum in Villingen sowie im Buchhandel in beiden Stadtbezirken. Den amtlichen Stadtplan von Villingen-Schwenningen gibt es auch in digitaler Form: auf der städtischen Internetseite unter villingen-schwenningen.de oder über die Stadt-App Villingen-Schwenningen.