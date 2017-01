VillingenSchwenningen Neuer Pächter für Café Leute gefunden: Vom Schwimmmeister zum Cafébetreiber

Rudolf Fürst-Maschek übernimmt das ehemalige Café Leute am Riettor. Damit erfüllt sich der 55-Jährige einen Traum

Bisher war er für Schwimmbäder der Doppelstadt verantwortlich – ab April begrüßt er Gäste mit Kaffee und Kuchen: Rudolf Fürst-Maschek ist neuer Pächter des ehemaligen Café Leute am Riettor. Mit der beruflichen Veränderung erfüllt sich der 55-Jährige einen lang gehegten Traum.

Sie haben immer mal wieder Ausschau nach möglichen Läden gehalten, sagt Sabine Fürst. Als sie dann den Aushang am Café Leute sahen, haben sie Kontakt mit dem Verpächter aufgenommen, ihr Konzept vorgestellt und schließlich den Zuschlag bekommen, ergänzt Rudolf Fürst-Maschek. Wie genau dieses Konzept aussehen wird, soll allerdings bis zur Eröffnung Anfang April geheim bleiben. Nur so viel verrät das neue Pächterpaar: Es werde vom Großstadtcafè inspiriert sein. "Es wird ziemlich individuell", verspricht Sabine Fürst.

Eine der größten Veränderung wird sein, dass Fürst-Maschek die Bäckereiwaren aus seinem Sortiment nehmen und es keinen Straßenverkauf geben wird. Er möchte sich voll und ganz auf Café und Kuchen und ein Frühstücksangebot konzentrieren. Gleich bleibe aber, dass die Ware selbst gebacken sein wird: "Alle angebotenen Produkte werden selber gemacht", versichert Sabine Fürst. Bei den Zutaten wollen sie zudem auf regionale Produkte zurückgreifen.

Mit dem Berufswechsel geht der ehemalige Bäderleiter aber auch ein Risiko ein, wie er selbst zugibt. Er habe wenig bis keine Erfahrung in dem Bereich. Allerdings betreibe sein Sohn in Berlin eine Gastronomie, in der er sich in den vergangenen Tagen einen Einblick habe verschaffen konnte. "Ich werde auch noch mal eine Woche hingegehen und da arbeiten" sagt Fürst-Maschek. Außerdem werde der Sohn nach Villingen kommen und den Vater am Anfang unterstützen. Bis zur Eröffnung im April liegt aber noch eine Menge Arbeit vor dem neuen Pächterpaar. "Das Café ist im Moment völlig leer", sagt Fürst-Maschek. Die Fensterfront zur Straße wird ausgetauscht und der Boden neu gemacht. Zudem werden eine neue Küche und ein langer Tresen eingebaut.

Was noch in den Sternen steht, ist ein kabelloser Zugang zum Internet für die Kunden. "Das ist ein zweischneidiges Schwert", meint Rudolf Fürst-Maschek. Er fände es schade, wenn die Leute in seinem Café nur nebeneinandersitzen, ohne miteinander zu reden. "Ich möchte einen Ort schaffen, an dem sich jeder wohlfühlt und miteinander ins Gespräch kommt."