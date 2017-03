Villingen-Schwenningen Neuer OP-Roboter für das Klinikum

Neue Technik soll in der Urologie und grundsätzlich bei komplexeren Eingriffe in der Tumorchirurgie im Schwarzwald-Baar-Klinikum eingesetzt werden.

Schnellere Rehabilitation, geringere Schmerzen und Schmerzmittelanwendung, kosmetische Aspekte bei weniger Narbenbildung – das sind seit Jahrzehnten die Vorteile der minimal invasiven Operationen. Das Schwarzwald-Baar Klinikum in Villingen-Schwenningen geht jetzt mit der Anschaffung des interdisziplinären "Da Vinci-OP-System" den nächsten Schritt auf den aktuell technologischen Höchststand.

"Die Seriosität bleibt gewahrt. Alles hängt weiterhin vom erstklassig ausgebildeten Chirurgen ab, der Roboter führt lediglich die Befehle aus" beruhigt Alexander Lampel, Direktor der Klinik für Urologie und Kinderurologie, das neugierige Publikum bei der Präsentation des Systems.

Über Manipulatoren an der Konsole (Master) steuert der Chirurg via digitale Signale den vierarmigen OP-Roboter an einem Turm (Slave). Hier liegt bei einem realen Eingriff der Patient, sämtliche Prozesse werden von einem zusätzlichen Assistenten überwacht. Die Vorteile seitens des Roboters liegen auf der Hand. In sieben Freiheitsgraden werden "unter Einschluss des Handgelenks" die Bewegungen des Chirurgen in höchster Präzision umgesetzt. Hier hatte beispielsweise das bisherige Verfahren des laparoskopischen Prostatektomie (Prostataentfernung) seine technologischen Grenzen. "Bei Eingriffen am tiefsten Punkt im kleinen Becken fehlte die Feinmechanik, etwa beim Setzen der Nähte", fährt Lampel fort. In der Urologie, eben bei der Prostata oder Nierenteilentferungen, oder grundsätzlich bei komplexeren Eingriffe in der Tumorchirurgie soll "da Vinci" künftig am Klinikum zu Einsatz kommen. Für den Patienten bedeutet dies eine weitere Verkleinerung des Operationstraumas.

Sechs Jahre Diskussionen mit der Verwaltung und 2,5 Millionen Euro kostete das System die Befürworter an der Klinik. Das Problem, im Gegensatz zu den USA, der Schweiz oder den Niederlanden können die Eingriffe nicht kostendeckend durchgeführt werden. Die Klinik führt sie trotzdem durch, unabhängig vom Versicherungsstatus des Patienten, privat oder gesetzlich.