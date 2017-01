VS-Villingen Neuer Narro zieht viele Blicke auf sich

Viele Passanten bewundern die neue Figur auf dem Narrobrunnen in VS-Villingen. Die Meinungen der Passanten fallen meist positiv aus. Eine Umfrage. Mit Video!

Seit Freitag ziert die neue Figur den Narrobrunnen in der Oberen Straße, die bei der Fastnachtseröffnung auf ihren Sockel gehievt wurde (wir berichteten). Rund 2000 Besucher lockte das närrische Spektakel in die Villinger Innenstadt. Viele der Besucher wollten sich die Enthüllung des schweren Bronze-Narros nicht entgehen lassen. Doch Ruhe kehrte am Brunnen nach der Großveranstaltung bis heute nicht ein. Die Neugier vieler Villinger ist ungebrochen.

Zahlreiche Passanten schauten am Montag vorbei, um die Figur bei Tageslicht genauer unter die Lupe zu nehmen, von vorne, von hinten und von der Seite. Einige knipsten Erinnerungsfotos für ihr Privatarchiv. Ein Besucher kletterte sogar in den Brunnen, um die Details im oberen Teil genauer zu erkunden. Der SÜDKURIER hat einige der Besucher befragt.

Video von der Fastnachtseröffnung