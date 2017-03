Villingen-Schwenningen Neuer Feuerwehr-Kommandant Ben Bockemühl im Porträt: "Man muss immer auch Mensch sein"

Wenn Ben Bockemühl am 1. April seinen Posten als neuer Feuerwehrkommandant von Villingen-Schwenningen antritt, hat er einiges im Gepäck: Ideen, Vorstellung und vor allem einen Wunsch: in ein Mannschaft zu kommen, die harmoniert und deren Mitglider er ihren Stärken entsprechend fördern und fordern kann.

Am Abend, bevor Ben Bockemühl seine Kisten packt und in seine Übergangswohnung in Schwenningen zieht, wird er noch die Feuerwehrvollversammlung bei sich im 300 Kilometer entferten bayerischen Landkreis Aichach-Friedberg leiten. 104 Kommandanten werden da sein. Einen besseren Abschluss könnte man sich nicht vorstellen. "Ich kann mich noch mal von allen verabschieden."

Mitbringen wird der neue Feuerwehrkommandant am 1. April so einiges: Erfahrung, eine gehörige Portion Pragmatismus, Freude auf eine neue Herausforderung, seinen Grundsatz: "Feuerwehr funktioniert nur in Teamarbeit" und Leidenschaft für die Arbeit – zum einen ist der Beruf seine Berufung, zum anderen ist Bockemühl ein Arbeitstier. 60 Stunden in der Woche sind sein Alltag.

Wenn er sich am Samstagnachmittag des 1. April, der Tag seines Umzugs, aufmacht, zu einer Übung in der Feuerwache in Schwenningen, freut er sich darauf, möglichst viele neue Kameraden kennenzulernen und "auf einen Kaffee zwischen all dem Umzugsstress". Die neue Wohnung ist groß genug für die Anfangszeit. Wenn er hier ist, will er sich auch in den Ortsteilen umschauen. "Im Grünen wohnen wäre auch schön", sagt er.

Ben Bockemühl im Porträt Seine Ziele: Zwei Schwerpunkte möchte er setzen. Zum einen die Nachwuchsarbeit – die bestehenden Jugendgruppen mit Rat und Tat unterstützen und neue Kräfte akquirieren. Zum anderen eine vernünftige Aus- und Fortbildung garantieren. "In einer technisch komplexen Welt brauchen wir Allrounder und Spezialisten. Das sind auch Qualitätsstandards, die man setzten kann." Vor allem jedoch gelte: "Feuerwehr ist eine tolle Aufgabe. Auch wenn es mal schwierig ist, geht es darum, Menschen für diese lebensrettende Aufgabe zu begeistern." In stressigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, das sei seine größte Stärke. Als am 13. Mai 2015 ein Tornado den Landkreis Aichach-Friedberg trifft, ist Bockemühl sechs Tage lang im Einsatz, im Schichtbetrieb, koordiniert 1500 Einsatzkräfte und 4500 Zivilhelfer.

Zur Person

Ben Bockemühl, 35 Jahre alt, in Düsseldorf geboren, aufgewachsen bei Augsburg, ist elf Jahre alt, als er in die Jugendfeuerwehr eintritt. Viele Jahre ist er Kreisjugendwart, auch während seines Lehramtstudiums. Für sein Nachwuchsprojekt Retten kann jeder…bei uns lernen, wird er 2010 mit der Ehrennadel der deutschen Jugendfeuerwehr ausgezeichnet. 2011 wechselt er von der Schule ins Landratsamt, wird Kreisbrandrat im Landkreis Aichach-Friedberg, wo er für 104 Feuerwehren in 24 Gemeinden zuständig ist. Das bayerische Feuerwehrgesetz kennt nur ehrenamtliche Kräfte. Mit dem Wechsel nach VS zum 1. April wird Bockemühl wie sein Vorgänger Markus Heinzelmann hauptamtlich beschäftigt sein.