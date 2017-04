Villingen-Schwenningen Neue Stadtführung zum Jubiläum: Graf Berthold zeigt das Städtle

Franz Kleinbölting gibt im Rahmen des Stadtjubiläums bei seinen Stadtführungen künftig monatlich den Grafen

Im Kaiserring findet man das Berthold-Denkmal, eine Darstellung des Stadtgründers Graf Berthold. Doch zukünftig kann man diesem gar leibhaftig begegnen, denn extra für das Stadtjubiläum hat der Stadtführer Franz Kleinbölting, der schon seit 15 Jahren in dieser Funktion für die Stadt tätig ist, ein entsprechendes Programm mit dazugehöriger Kostümierung entwickelt.

Zu den monatlich stattfindenden Führungen schlüpft Franz Kleinbölting in die Rolle des Grafen Berthold und bringt seinem Publikum die Geschichte der Stadt aus seiner Perspektive nahe. Und die beginnt beim Denkmal im Kaiserring, wo der Graf zuerst seine Person und die Geschichte seines Werdegangs erzählt und die berühmte Erstnennungsurkunde der Stadt zeigen wird. Natürlich nur in einer gut gemachten Kopie, denn das Original wird sorgsam im Stadtarchiv verwahrt.

Dann beginnt ein Spaziergang durch die Innenstadt, vorbei am Pulvertürmle und dem Kaiserturm, wo die ehemaligen Befestigungsanlagen der Stadt zur Sprache kommen, hinüber zum Pfleghof der Benediktinerinnen in der Gerberstraße, auch die Schlösslegasse wird nicht ausgelassen, wo die verschiedenen Burgen und Schlösser der Zähringer Erwähnung finden.

Aber auch die neuere Geschichte wird vom Grafen Berthold thematisiert, so die Verfolgung der Juden in der Stadt wie auch die Zeit der Reformation. Architektonische Besonderheiten der Stadtgeschichte finden sich überall in der Stadt, unter anderem am Bickentor und beim Ursulinenkloster und auch das eine oder andere Gemälde, das sich versteckt in Hausgängen findet, wird erläutert.

Graf Berthold wird hernach mit seinem Publikum den Münsterplatz besuchen, der Weg geht weiter zur ehemaligen Stadtapotheke, wo die Nachkommen von Graf Berthold, die Fürstenberger, geschichtlich aufgearbeitet werden. Des weiteren wird die Führung über die Färberstraße ins Riet gehen und natürlich ist auch die Gründung der Universität an der Zehntscheuer im Programm enthalten. Zum Abschluss geht es in die Grünanlagen hinter dem Spitalgarten, wo Graf Berthold alias Franz Kleinbölting durchaus überraschende Details aus der Zeit des Kalten Krieges zum Besten geben wird.

Führungen

Die nächsten Führungen mit Franz Kleinbölting als Graf Berthold finden am 25. Mai, 29. Juni und 27. Juli statt. Sie dauern etwa zwei Stunden, die Kosten pro Person betragen acht Euro, für eine Gruppe bis 24 Personen werden 90 Euro fällig. Gebucht werden kann die Führung über die Tourist-Information im Franziskaner Kulturzentrum unter 07721-822340. (us)