Neue Riesenrutschen bieten Spaß bei Kinderspielenachmittag

In Villinger Hallenbad und Schwenninger Neckarbad gibt es eine neue Attraktion.

Eine Rutschpartie der besonderen Art gibt es ab Sonntag, 26. März, in Villingen-Schwenningen zu erleben. Dann kommt erstmals die neue Rutsche beim Spielenachmittag im Neckarbad zum Einsatz. Eine Woche später, ab Sonntag, 2. April, können die Wasserratten den Spaß im Villinger Hallenbad erleben.



Die Kinderspielnachmittage finden zwischen Ende der Sommerferien und Ende der Osterferien während des regulären Badebetriebs sonntags von 14 bis 16 Uhr sowohl im Hallen-, als auch im Neckarbad statt. Auch während der Osterferien gibt es im Ferienprogramms genügend Gelegenheiten, die Rutsche zu testen: Im Hallenbad findet Spiel und Spaß am 11. April, 12. April, 18. April, 19. April und 23. April statt.



Und im Neckarbad am 11. April, 13. April, 18. April, 20. und 23. April. Das Hallenbad Villingen ist am Sonntag, 26. März, wegen der Bezirksmeisterschaften geschlossen. Bäder-Mitarbeiter Christian Helbig testet die Rutsche im Villinger Hallenbad und hat jede Menge Spaß dabei. Bild: Bäder Villingen-Schwenningen GmbH/ BVS