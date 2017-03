Villingen-Schwenningen Neue Infobroschüre lässt Ortschaften glänzen

Neue Informationsbroschüre für sieben der neun Stadtbezirke im handlichen Format ist ab sofort erhältlich

Kurz und bündig gefasst kann man in den neuen Informationsbroschüren aus sieben der neun Stadtbezirke alles Wichtige erfahren. Welche einzelnen Leistungen erledigt die Ortsverwaltung, welche Vereine und Verbände gibt es, Kirchen, Gaststätten, Kindergärten und Schulen werden genannt sowie Angebote des Personennahverkehrs.

"Ich finde diese Hefte höchst gelungen", so OB Rupert Kubon über die hübsch aufgemachten Broschüren. Das nicht alle Ortschaften im Boot sind, liege schlicht daran, dass Tannheim erst vor Kurzem eine eigene Veröffentlichung getätigt habe und Mühlhausen blieb außen vor. Das tue aber dem gesamten Projekt keinen Abbruch.

"Das gibt ein tolles Bild von den Ortschaften, insbesondere weil es eine Wendebroschüre geworden ist", so Kubon. Es werden je Broschüre zwei Ortschaften beschrieben, Marbach ist so Rietheim zugewiesen und Pfaffenweiler Herzogenweiler, Weilersbach darf sich Obereschach gegenüber sehen. Nur Weigheim geht als Einzelausgabe durch. "Ich habe schon viele Regionen betreut in Baden-Württemberg, aber das hier ist was besonders geworden", macht Peter Marbe von der ausführenden Verlagsgesellschaft Mediaprint klar. Mit sehr viel Einfühlungsvermögen und Zeit sei man an die Sache gegangen. "Deborah Schindler war als kongenialer Partner auf Seiten der Stadt dafür verantwortlich, dass dieses Projekt so gelungen ist", so Marbe. Jeder Ortsteil hat ein Kontingent der Broschüren erhalten. Diese liegen ab sofort in den Rathäusern der Ortschaften aus, so stehen beispielsweise für Marbach 1500 Exemplare zur Verfügung. Auch über das Internet sind die Daten zu erhalten, wo diese bei Bedarf auch zeitnah erneuert werden können. Diese findet man unter www.total-lokal.de.