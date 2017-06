Villingen-Schwenningen Neue Hausleiterin für das Villinger "Spittel" bestellt

Tanja Schneckenburger übernimmt Leitung des Hauses in der Villinger Schertlestraße. Nach dem Wirbel um die beiden fristlosen Kündigungen an Weihnachten soll wieder Ruhe im Heim einkehren

Nach den fristlosen Entlassungen der Heimleiterin und eines weiteren Mitarbeiters vor Weihnachten kehrt im Heilig-Geist-Spital allmählich wieder Ruhe ein. Ein Beitrag dazu soll die am Freitag verkündete Neubesetzung der Leitungsstelle des Alten- und Pflegeheims sein, in der Schertlestraße 2, das in Trägerschaft des Villinger Spitalfonds steht. Zur neuen Hausleiterin im "Spittel", wie das Haus im Volksmund genannt wird, wurde zum 1. Juni Tanja Schneckenburger bestellt, eine Mitarbeiterin, die schon zuvor in leitender Funktion im Hause tätig war.

Neue Leitungsstruktur: Günter Reichert, der Geschäftsführer des Spitalfonds, stellte die neue Hausleiterin am Freitag in einer Pressekonferenz vor und erläuterte zugleich die neue Führungsstruktur. Reichert selbst, der nach dem Rauswurf der Heimleiterin die Leitung der Einrichtung übernommen hat, wird diese Funktion als "Einrichtungsleiter" neben seiner Geschäftsführertätigkeit für den Spitalfonds weiterhin beibehalten. Tanja Schneckenburger ist ihm unterstellt und übt die Funktion der "Hausleitung" im Pflegeheim in der Schertlestraße aus. Wenn voraussichtlich im Herbst der Neubau des Spitalfonds am Warenbach in Betrieb geht und der Spitalfonds damit zwei Einrichtungen unterhält, soll voraussichtlich auch dort eine weitere Hausleitung installiert werden.

Erforderlich wurde die Neubesetzung dieser Führungsposition, weil der Spitalfonds kurz vor Weihnachten die bisherige Heimleiterin und anschließend einen weiteren Mitarbeiter fristlos gekündigt hatte (wir berichteten). Ihnen werden offenbar krumme Geschäfte vorgeworfen. Angeblich sollen sie auf Kosten des Heims und letztlich der Krankenkasse Nahrungsergänzungsmittel, so genannte Energy Drinks, eingekauft und diese, so der Verdacht, anderweitig weiterverkauft haben. Der Spitalfonds hat jedenfalls Strafanzeige mit dem Vorwurf betrügerischer Machenschaften gegen die beiden Personen gestellt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch. Zu diesem Vorgang schwieg sich Günter Reichert bei der Pressekonferenz aus. Es handle sich um ein "schwebendes Verfahren". Auch die laufenden Arbeitsgerichtsprozesse – die Betroffenen haben gegen ihre fristlose Kündigung geklagt – seien noch am Laufen. Der Spitalfonds ist bei der Besetzung der Heimleiterstelle bereits ein gebranntes Kind. Bereits 2014 hat er sich nach Querelen von der damaligen Heimleiterin getrennt.

Das Heilig-Geist-Spital

Das Alten- und Pflegeheim "Heilig-Geist-Spital" liegt im Wohngebiet "Erbsenlachen" und wurde im Jahre 1978 erbaut. Es bietet 171 Plätze, darunter 17 Kurzzeitpflegeplätze, die zunehmend gefragt sind. Träger ist der Spitalfonds Villingen, eine Stiftung des öffentlichen Rechts. Die Stiftung weist eine über 725 Jahre alte Tradition im Bereich der Pflege von Alten-, Kranken- und Hilfsbedürftigen auf.