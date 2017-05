Villingen-Schwenningen Neue Fahne fürs große Bürgerwehr-Spektakel in Villingen

Neue Fahne fürs große Bürgerwehr-Spektakel in Villingen

Villinger Bürgerwehr bereitet das Landestreffen der Bürgerwehren Baden-Südhesse am 22./23. Juli vor. Höhepunkte: Großer Zapfenstreich auf dem alten Tonhallengelände und ein Umzug mit 1200 historischen Uniformträgern

Es ist nicht mehr lange hin, dann findet in Villingen ein weiteres Großereignis aus Anlass der 1200-Jahr-Feier von Villingen-Schwenningen statt. Am Wochenende vom 22. und 23. Juli kommen die Bürgerwehren und Milizen des Verbandes Baden-Südhessen zum großen Landestreffen in Villingen zusammen. Die Stadt erwartet ein großes historisches Spektakel, dessen Höhepunkte die Aufführung eines "Großen Zapfenstreichs" auf dem alten Tonhallengelände sowie ein Festumzug durch die historische Innenstadt sein werden.