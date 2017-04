Villingen-Schwenningen Neue Erkenntnisse zur Zeit des Nationalsozialismus in Villingen und Schwenningen

Die neue Stadtchronik des 19. und 20. Jahrhunderts in Villingen-Schwenningen erscheint im September. Sechs Autoren bei der Arbeit. 80 von 600 Seiten sind der Zeit der Nazi-Diktatur gewidmet.

Wer vermutet hat, dass in Zeiten des Nationalsozialismus allenthalben deutsche Zucht und Ordnung geherrscht hat, wird durch die neue historische Forschung eines besseren belehrt. Eine "Vettern- und Misswirtschaft par excellence" konstatiert der Freiburger Historiker Robert Neisen in den ersten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft im Villinger Rathaus. Diese bislang nicht bekannten Erkenntnisse werden in die neue Stadtchronik von Villingen-Schwenningen einfließen, dessen zweiter Band im September erscheinen wird.

Die Stadtchronik wurde vom Gemeinderat aus Anlass des Stadtjubiläums der Ersterwähnung von Tannheim, Schwenningen und Villingen vor 1200 Jahren in Auftrag gegeben, ein Ereignis, das in diesem Jahr gefeiert wird. Am 15. September wird nun zunächst der zweite Band der Stadtchronik unter dem Titel "Geschichte der Stadt Villingen-Schwenningen – Der Weg in die Moderne" präsentiert werden.

Dass der zweite nun vor dem ersten Band (Mittelalter und frühe Neuzeit) erscheinen wird, hat seine besondere Bewandtnis. Nach dem eine Gemeinderatsmehrheit in den Jahren 2004 und 2013 zweimal die Verlegung von "Stolpersteinen" in Erinnerung an die verfolgten Juden von Villingen-Schwenningen abgelehnt hatte, wurde das Streit-Thema erst einmal zurückgestellt. Das Stadtparlament kam überein, die historische Aufarbeitung der NS-Zeit in der neuen Stadtchronik abzuwarten, bevor das Thema neu diskutiert wird.

Diese Aufarbeitung liegt nun in der Hand des Historikers Robert Neisen aus Freiburg, der sich auf 80 Seiten mit der Zeit des Nationalsozialismus in Villingen und Schwenningen auseinandersetzt. Ob er dabei aber mögliche politische Erwartungen des Gemeinderates erfüllen kann, versieht Neisen mit einem Fragezeichen. "Allein aus dem Kapitel der Judenverfolgung könnte man 80 Seiten schreiben", betont er. Vieles könne aus Platzgründen gar nicht angesprochen werden.

Neue Fakten hat der Historiker bei seinem Quellenstudium dennoch ans Tageslicht befördert, wenn auch nicht beim Thema Judenverfolgung, sondern in der Rathauspolitik. Nach der Machtübernahme 1933, so berichtet Neisen, habe sich die Stadt Villingen "finanziell total übernommen". Grund: Die neuen Herren im Rathaus, allen voran Bürgermeister Hermann Schneider, haben zahlreiche Prestige-Objekte nach Villingen geholt. Dazu zählt Neisen die Erweiterung des Kasernengeländes, die Einrichtung eines großen Reichsarbeitsdienstlagers und nicht zuletzt den großzügigen Ausbau des Kneipzentrums. Die Stadtfinanzen seien völlig aus dem Ruder gelaufen, was auch daran gelegen habe, dass Bürgermeister Schneider seine engen Mitarbeiter aus den Reihen verdienter Nationalsozialisten rekrutierte, "egal ob sie fähig waren oder nicht". Das Ergebnis sei eine "Vettern- und Misswirtschaft par excellence" im Villinger Rathaus gewesen. Die Kommunalaufsicht habe dem Treiben schließlich ein Ende bereitet. Ende 1937 wurde Schneider von Karl Berckmüller abgelöst.

Anders in Schwenningen, wo Bürgermeister Otto Gönnenwein von der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei durchgehend bis 1948 im Amt blieb. Die Nazis, so erläutert Historiker Neisen, duldeten mangels eigenem qualifizierten Personal hier und da Bürgermeister anderer Couleur. Nach der schweren Krise der Uhrenindustrie von 1929/30 war Schwenningen mit 2000 Arbeitslosen ein "Notstandsgebiet". Insofern war der erfahrene Verwaltungsjurist Gönnenwein für die Nazis nicht entbehrlich.

Für den Historiker ist klar: "Schwenningen ist ein Sonderfall, weil es den Nationalsozialisten nie gelungen ist, hier eine dauerhafte Zustimmung der Bevölkerungsmehrheit zu erlangen". Das lag vor allem an der Arbeiterschaft, die stark radikalisiert war. Die Kommunisten und die Sozialdemokraten hatten vor der Machübernahme der Nazis die Mehrheit in der Neckarstadt. Entsprechend groß war der Widerstand nach der Machtübernahme der Nazis und die Zahl der politisch Verfolgten.

Anders Villingen. "Villingen hat in wirtschaftlicher Hinsicht massiv von der Politik der Nationalsozialisten profitiert", erläutert Neisen. Unternehmen wie Saba und Kienzle seien von den Nazis massiv gefördert worden, was auch die Arbeiter mit guten Löhnen spürten. Von der umfangreichen Bautätigkeit in Villingen profitierten Handwerker und Bürger. "Viele haben sich daher mit dem Regime arrangiert", konstatiert Neisen. Einzige Einschränkung: Zwischen den bekennenden Katholiken und den Nationalsozialisten habe es ziemliche Spannungen gegeben.

Viele neue Fakten

Der Herausgeber des zweiten Bandes der Stadtchronik, der Freiburger Historiker Casimir Bumiller, betont, dass das Autorenteam viele "neue Fakten aus der Tiefe der Archive ans Tageslicht" geholt habe. "Mancher wird staunen." Die Chronik decke die Zeit von 1806 bis in die Gegenwart ab. Ab 1870 verzahne sich die Stadtgeschichte von Villingen und Schwenningen in der Darstellung zunehmend. Der vergleichende Blick werde dann immer enger und sei eine beispiellose historische Erzählweise, die sich aus den besonderen Strukturen von VS ergeben habe. Das Buch sei daher geeignet, dass Villinger sich mit Schwenninger- und Schwenninger mit Villinger Geschichte befassen. (est)