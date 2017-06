Villingen-Schwenningen Neue Boulder-Anlage in Villingen-Schwenningen eröffnet

Göppingers Trendsport-Einrichtung nach monatelangem Zwist mit Stadtverwaltung jetzt am Start. Fünf Schwierigkeitsgrade warten auf die Sportler.

Nun ist die Boulder- und Kletterhalle namens Upjoy eröffnet. Seit einer Woche können Kletterbegeisterte in Villingen ihrem schweißtreibenden Hobby- oder auch Profisport nachgehen. Mit der Eröffnung hat nach einem – im wahrsten Sinne des Wortes – schwierigen Aufstieg Betreiber Horst-Eckart Göppinger ein lange anvisiertes Ziel erreicht. Manche Hürde war bei diesem Hindernislauf zu überwinden. Ursprünglich war die Eröffnung für den Februar vorgesehen.

Die Boulder- und Kletterhalle hat eine lange Vorgeschichte. Da ging es seitens der Stadt um eine "nicht umfassend abdeckende Baugenehmigung zur Nutzung der Kletterhalle" und "baurechtlich relevante Defizite", welche allerdings hinsichtlich der Eröffnung der Kletteranlage nicht maßgeblich gewesen seien. Erforderliche Unterlagen hätten zudem nicht vollständig vorgelegen. Hingegen sprach der Betreiber Horst-Eckart Göppinger von einem Missverständnis. Göppinger und das Baurechtsamt lagen schon 2012 bezüglich des ebenfalls von ihm betriebenen Fitness-Studios Injoy im Clinch, als es um Brandschutzauflagen im Brigach Business Center ging.

Jetzt steht das Kletterparadies. Es ist toll geworden, das muss man sagen. Vor allen Dingen auch hell und weiträumig. Aufgebaut ist es wie ein Rundgang im Ring rund um die Stadt. Die einzelnen Zonen sind nach den jeweiligen Wahrzeichen Villingens benannt. "Die Idee kam uns während des Baus", erklärt Göppinger. Das Stöckerberg-Brückle führt über die Brigach und schon steht man dem "Münster" gegenüber. 8,50 Meter hoch und aus Acrylglas ermöglicht die haushohe Kletterwand freien Blick in alle Richtungen, besonders gut auch für Mütter oder Begleitpersonen, die ihre Schützlinge im Auge haben müssen. Hier geht es in allen möglichen Schwierigkeitsgraden an einem Seil und durch Sicherungsautomaten in die Höhe. Auch Anfänger können hier also gefahrlos klettern.

Weiter schweift der Blick zum Romäusturm, dem Niederen Tor, dem Pulvertürmle und immer weiter an der Stadtmauer – mit den vorwiegend leichten und somit gut für Anfänger geeigneten Routen – entlang. Beim Bouldern klettert man ungesichert. Jedoch ist die ganze Halle mit einer dicken, mehrschichtigen und teppichbelegten Matte ausgelegt, die Sprünge und eventuelle Stürze auf jeden Fall auffängt. Der Boden fühlt sich an, als laufe man über ein Wasserbett. "Wir haben Teppich gewählt, weil der zum Beispiel besser den "Chalk" (das Magnesia für die Hände) aufnimmt, als ein Kunststoffboden", erklärt Horst-Eckart Göppinger.

Auch beim Bouldern fordern fünf Schwierigkeitsgrade das Können heraus, nicht jeder Kletterparcours kann auf Anhieb "geflasht" werden, wie es im Fachjargon heißt und oft muss auch mit Gleichgewichtssinn und Akrobatik der nächste Boulder erreicht werden. Hat man die Dächer der beiden Türme erklommen, bietet sich während der Verschnaufpause der Rundumblick. Die Boulderwände sind bis zu 4,50 Meter hoch. Damit es nicht langweilig wird, setzt Kletterprofi und sportlicher Leiter Tim Rothbauer in gewissen Abständen die Boulder zu neuen Kletterrouten um.

"Bouldern und Klettern ist für alle geeignet" betonen Göppinger und Rothbauer. Gefordert wird der ganze Körper in Koordination, Konzentration, Gleichgewicht, Beweglichkeit und letzten Endes auch Stärkung der Muskel. Er rechne mit 18 000 Besuchern pro Jahr, so Göppinger. Es würden schon Anmeldungen von Schulklassen und anderen Gruppen vorliegen. Außer sportlicher Kleidung müssen die Kletterer nichts mitbringen.

Der Berg ruft

Die Boulder- und Kletterhalle "Upjoy" ist zu den regulären Öffnungszeiten des Fitness-Studios geöffnet. Informationen finden sich auf der Homepage: www.upjoy.de. Die erforderliche Ausrüstung wird auf Wunsch gestellt. Vor dem ersten Mal erfolgt eine Anleitung und Einweisung durch geschultes Personal und dann ruft der Berg. (sgn)