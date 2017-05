Villingen-Schwenningen Neue Bibliothek im Schwenninger Einkaufscenter findet einige Befürworter

Abstimmung im Gemeinderat Villingen-Schwenningens nächste Woche noch offen. Freundliche Stimmung im Ausschuss für Millionenprojekt. Mehr als zwei kleine Skizzen zur künftigen Gestaltung gefordert

Die Stimmung im Verwaltungs- und Kulturausschuss für die Verlagerung der Schwenninger Bibliothek ins neu zu bauende Einkaufszentrum Forum war freundlich. Zu einer Abstimmung im Verwaltungs- und Kulturausschuss kam es wie im Technischen Ausschuss aber nicht. Ob nächste Woche im Gemeinderat endgültig entschieden wird, ist noch offen. Die Kommunalpolitiker machen es von der Beantwortung offener Fragen sowie einer besseren Planskizze, wie die HBB Gewerbebau die Bücherei im Neubau unterzubringen gedenkt, abhängig.

Zunächst stellte Baubürgermeister Detlev Bührer die zwei Varianten vor. Eine Sanierung der alten Bücherei stehe ohnehin an, um den Brandschutz auf den neuesten Stand zu bringen und eine effiziente Lüftungsanlage einzubauen, da es im Sommer in dem Haus so heiß werde, dass die gemessenen Temperaturen den Arbeitsrichtlinien nicht entsprächen. Kostenpunkt: 5,6 Millionen. Oder die Bücherei werde in den Neubau der HBB-Investorengruppe integriert, dafür müsste die Stadt 5,7 Millionen bezahlen. Dass beide Investitionen in etwa gleich hoch seien, brachte Bührer bereits im Technischen Ausschuss den Vorwurf ein, da etwas künstlich hingerechnet zu haben, um den Gemeinderäten den Umzug schmackhaft zu machen. Dagegen verwahrte er sich: "Das ist mit mir nicht zu machen."

Fakt sei laut Bührer, dass im Neubau die moderne Konzeption einer Mediathek, zum Beispiel mit Lerninseln, realisiert werde. Außerdem sei die Bücherei dort "komplett barrierefrei". Eine Sanierung der alten Bibliothek sei dagegen schwierig: Soweit dort Gemeinschaftseigentum berührt werde, müssten die Miteigentümer zu 100 Prozent zustimmen. Die Eigentümerstruktur im neuen Forum sei eine andere. Zudem verschlechtere sich die Situation des Einzelhandels in Schwenningen zusehends. Dieses Projekt sei die riesige Chance, die Fußgängerzone zu beleben und den großen Unternehmen, wie Götz und Sport-Müller, aber auch vielen kleinen eine Zukunft zu geben.

Es gebe innerhalb der CDU "keine heftigen Widerstände", wie Jürgen Jauch betonte. Allerdings müssten noch einige Fragen beantwortet werden. Ihn störe, dass derzeit die Bibliothek als erster Anlaufpunkt im Einkaufszentrum behandelt werde. "Wir sind aber kein Ankermieter." Das sei auch nicht der Fall, HBB baue auch ohne die öffentliche Einrichtung, aber mit ihr sei es ihr lieber, antwortete Bührer. Rudolf Nenno (Freie Wähler) plädierte erneut für eine Einwohner-Versammlung. Frank Banse (SPD) hält eine Verlegung für schlüssig und warnte davor, das Projekt zu zerreden. Joachim von Mirbach (Grüne) führte aus, dass der Sanierungsbedarf der alten Bücherei erheblich sei und dass solch eine wichtige öffentliche Einrichtung barrierefrei sein müsse. Anders als durch eine Verlagerung sei eine "nagelneue, moderne Mediathek für fünf Millionen nicht zu haben". Frank Bonath (FDP) machte deutlich, dass das Projekt die "darbende Innenstadt" belebe. Ohne eine Bibliothek funktioniere das Einkaufszentrum auch, aber dann könne der Investor es zum Muslenplatz hin abschotten.

Das alte Rössle

Hintergrund für die Pläne, die Schwenninger Bücherei zu verlagern, ist der Abriss des "Rössles". Dieses Einkaufszentrum steht nun seit 13 Jahren leer. Die HBB-Investorengruppe möchte in Schwenningen rund 80 Millionen Euro investieren und ist mit vier Millionen Euro für den Kauf des alten "Rössles" bereits in Vorleistung getreten. HBB wird das Einkaufszentrum auf jeden Fall, notfalls auch ohne Bibliothek bauen, wie Baubürgermeister Detlev Bührer deutlich machte.