Villingen-Schwenningen Neue Arbeitsplätze für behinderte Menschen in der Reha-Werkstatt VS

Neue Arbeitsplätze für behinderte Menschen in der Reha-Werkstatt VS

Der Erweiterungsbau der Lebenshilfe in der Reha-Werkstatt in Schwenningen wurde eingeweiht. Durch den Anbau entstehen 42 neue Arbeitsplätze in der Werkstatt

Der Erweiterungsbau der Lebenshilfe-Reha-Werkstatt in Schwenningen wurde feierlich eingeweiht. Jochen Ammann, Vorsitzender des Lebenhilfe-Ortsvereins Villingen-Schwenningen, eröffnete die Feier und würdigte das neue große und zeitgemäße Gebäude. Seit der Eröffnung der Werkstatt gab es Platz für 52 Beschäftigte mit geistiger Behinderung. "Mit dem Erweiterungsbau wird es möglich sein, weitere 42 Beschäftigte in unseren Räumen unterzubringen", sagt Ammann. Durch einen wachsenden Bedarf an Arbeitsstellen sei eine Erweiterung dringend vonnöten gewesen. "Für die behinderten Menschen ist dieser Arbeitsalltag ein wichtiger Anker im Leben", so Amman. Er dankte Liselotte Gebauer und deren Sohn Hans-Joachim für die große Unterstützung, "die den Startschuss für das Projekt überhaupt erst möglich gemacht hat", so der Vorsitzende weiter.

Als Festredner wurde der Pädagoge Gerd Grampp eingeladen, der auch schon bei der Einweihung der Werkstatt im Jahr 2000 dabei war. Grampp ist Experte auf dem Gebiet der Arbeit und beruflichen Bildung von Menschen mit seelischer Behinderung. In seiner Rede spricht er von den Begriffen der Inklusion und der Integration. "Integration bedeutet nach meinem Verständnis, dass sich der Mensch an die bestehenden Verhältnisse anpassen muss. Inklusion bedeutet dabei das Gegenteil. Die Umwelt und der Markt verändert sich und passt sich dem Menschen an", sagt der Pädagoge.

Oftmals sei es schwierig, innerhalb der Politik die Begriffe auseinanderzuhalten. Dabei stellt sich auch die Frage, "wie inklusiv kann ein Arbeitsmarkt überhaupt sein?", so Grampp. In den wenigsten Fällen sei das so. Es sei in jedem Falle wichtig, den Menschen mit Behinderung Zugang zu Berufsausbildungen zu geben. Grampp bezieht sich dabei auf die Behindertenkonvention der Vereinten Nationen und das Bundesteilhabegesetz der Bundesregierung, welches unter anderem die Beteiligung von behinderten Menschen am Arbeitsmarkt regeln und erleichtern soll. Für Grampp stellt sich die Frage, "wer sich nun an wen anpassen soll oder muss." Dazu brauche es klarere Regelungen. Das Teilhabegesetz sei zwar ein richtiger Schritt, jedoch könne noch viel mehr getan werden, so Grampp.

Für den Zugang zum Arbeitsmarkt nannte der Pädagoge einzelne Beispiele, die aufzeigen, dass der Markt sehr wohl inklusiv sein kann. In Niedersachsen haben die behinderten Menschen die Möglichkeit, sich als Handwerksgehilfen in normalen Betrieben ausbilden zu lassen, mit entsprechenden Zertifikat und Zeugnis der Handwerkskammer. In Fulda bietet die Industrie- und Handelskammer Ausbildungen für die praktische Seniorenbetreuung an, die speziell auf behinderte Menschen ausgerichtet sind. "Es müssen weitere Beispiele folgen. Auf dem Gebiet ist noch sehr viel Luft nach oben."

Im Fokus stehen in jedem Fall die Menschen und deren berufliche Handlungskompetenz, die es zu entwickeln gilt. Dazu zählen nicht nur die praktische Arbeit "an einer Maschine oder beim Zusammendrehen eines Kugelschreibers. Auch die Zusammenarbeit in Gruppen, die Planung und die eigene Handlungsfähigkeit sind maßgeblich bei der Ausbildung", so Grampp weiter. Es ginge nicht nur um Fachkompetenz, sondern um Sozial- und Individualkompetenzen der Behinderten.

Der Architekt Gerhard Janasik überreichte der zweiten Vorsitzenden des Ortsvereins, Liselotte Gebauer, feierlich den Schlüssel zum Erweiterungsbau und freute sich über die Fertigstellung des Baus. Der Sozialdezernet Jürgen Stach des Landratsamts Schwarzwald-Baar würdigte die Leistung und den Mut der Lebenshilfe und dankte für das Engagement. "Es müsse weiterhin viel getan werden. Solche Angebote sind noch sehr übersichtlich und sollten ausgebaut werden", so Stach.

Daten zum Bau

Der Bau wurde im Frühjahr 2016 begonnen und binnen eines Jahres fertiggestellt. Durch den Bau sind drei große Werkräume mit je 14 Arbeitsplätzen sowie neue Sozialräume und eine Lagerhalle entstanden. Die Nutzfläche beträgt dabei circa 750 Quadratmeter. Das Bauprojekt hat rund 1,5 Millionen Euro gekostet. Durch den neuen Platz erhöht sich die Anzahl an möglichen Arbeitsplätzen auf 94. (mwi)