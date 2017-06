Villingen-Schwenningen "Nein" zum kostenlosen Parken: Brezeltaste erstmal abgelehnt

Die Mehrheit stimmt am Dienstagabend im Technischen Ausschuss gegen die Einführung des kostenlosen Kurzzeitparkens in der Innenstadt. Eine endgültige Entscheidung wird der Gemeinderat in der nächsten Woche treffen.

Am Ende standen neun Nein-Stimmen drei Ja-Stimmen entgegen, damit hat zumindest der Technische Ausschuss die sogenannte Brezeltaste, also den Vorschlag der Freien Wähler, kostenloses Kurzzeitparken in der Innenstadt einzuführen, abgelehnt. Eine endgültige Entscheidung wird der Gemeinderat in der nächsten Woche treffen.

Exakt zwei Punkte und vier Sätze umfasst die Liste mit den Vorteilen einer Brezeltaste, die die Verwaltung im Vorfeld der Sitzung zusammengestellt hat. Acht Punkte und zweieinhalb Din-A4-Seiten später hat man die Nachteile durchgelesen. Die Hauptgegenargumente der Stadt: Die Parkeinnahmen sowie die Verweildauer in der Innenstadt nehmen ab und der Parkplatzsuchverkehr zu. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer Umfrage unter Kommunen, die eine Brezeltaste eingeführt haben, so Bürgermeister Detlev Bührer. Tuttlingen habe sie aus eben jenen Gründen beispielsweise bereits wieder abgeschafft. Zur ganzen Geschichte, wirft Karl-Henning Lichte (FW) später ein, gehöre aber auch, dass Tuttlingen dafür einen Großteil des Parkens freigegeben habe.

Das Meinungsbild unter den Mitgliedern im Ausschuss deckt sich dabei zum Großteil mit dem der Verwaltung. So wollen die Grünen "Auf keinen Fall zustimmen." Die Gründe: weniger Geld und mehr Umweltbelastung durch mehr Parksuchverkehr. Einen "grundweg sympathischen Vorschlag", nennt es Marcel Klinge (FDP).

Dennoch werde seine Fraktion dagegen stimmen: "Es führt zu Mehrverkehr und das dient nicht der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt." Siegfried Heinzmann (SPD) geht noch einen Schritt weiter und sagt: "Es ist ein ehrenwerter Vorschlag, aber er greift zu kurz." Was hier zuallererst fehle, sei ein Stadtmarketing-Konzept und ein Parkkonzept, abgestimmt auf beide Stadtbezirke. "Erst dann ist eine Brezeltaste sinnvoll", sagt Heinzmann. In der CDU sei die Meinung noch geteilt, eine Stellungnahme erfolge heute im Verwaltungssauschuss, so Dietmar Wildi. Auch die Freien Wähler hielten sich mit einer Stellungnahme zurück. Da es ihr Vorschlag war, würden sie aber natürlich dafür stimmen, sagt Andreas Flöß.

In einer Umfrage des SÜDKURIER, 155 Menschen haben sich daran beteiligt, befürworten 80 Prozent das kostenlose Kurzzeitparken, 20 Prozent sind dagegen.

Am Ende meldet sich Marcel Klinge nochmals zu Wort und sagt: "30 Minuten kostenlos Parken sind kein adäquates Mittel, um den Einzelhandel zu fördern." Dazu bedürfe es anderer, kreativer Wege. Eine Lösung ohne Knopfdruck, dafür mit Köpfchen also.

So sieht es woanders aus

Über eine Brötchentaste verfügen Stuttgart, Karlsruhe, Göppingen, Waiblingen, Rottweil und Furtwangen. In Singen, Aalen und Ulm werden kostenlose Parkplätze andernorts zur Verfügung gestellt. In Donaueschingen und Balingen kann mindestens 90 Minuten kostenlos geparkt werden. (ang)