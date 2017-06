VS-Villingen Narrozunft lädt ein zu Villingens größtem Sommer-Vereinsfest

Vom 30. Juni bis 2. Juli wird im Spitalgarten wieder kräftig gefeiert. Drei Tage lang sind viel Musik und ein unterhaltsames Programm geboten.

VS-Villingen – Vom 30. Juni bis zum 2. Juli findet im Spitalgarten zwischen Franziskaner und Romäusturm Villingens größtes Sommervereinsfest statt. Mitten im Herzen der Stadt lädt die Historische Narrozunft drei Tage Mitglieder und Freunde zu einem unterhaltsamen Programm mit viel Musik und einem umfangreichen Speise- und Getränkeangebot ein.

Das Zunftfest beginnt am kommenden Freitag, 30. Juni, um 18.30 Uhr, am Samstag, 1. Juli, um 10 Uhr und am Sonntag, 2. Juli, um 11 Uhr. Die Speise- und Getränkekarte bietet für jeden Besucher etwas, als besonderes kulinarisches Angebot gibt es in diesem Jahr Braten mit Spätzle und Rahmsoße. Zudem werden frische Salatteller serviert und natürlich fehlt der selbst gebackene Kuchen nicht. Seinen festen Platz beim Zunftfest hat als mediterrane Alternative der Gourmetstand, wo erstmals auch die kleinen pikanten Würstchen Merguez auf dem Grill gebraten werden.

An allen drei Festtagen sorgen regionale Musikgruppen und -kapellen für den unterhaltsamen Ton. Der Freitag startet richtig zünftig ab 19 Uhr mit Gästen aus Donaueschingen, der “Kueseckel Musik”. Für moderne wie alternative Blasmusik stehen die zehn jungen Männer von den “Brotäne Herdepfl” aus Wolterdingen, die den Samstagmorgen ab 11 Uhr aufspielen. Ab 19 Uhr gibt es Stimmungsmusik mit dem Musikverein Weilersbach. Das Jugendblasorchester der Stadtharmonie Villingen begleitet ab 11 Uhr den Frühschoppen am Sonntagvormittag. Den Schlusspunkt des konzertanten Reigens setzt am Sonntag ab 18 Uhr die “Katzensteiger Musik” aus Furtwangen. Sie unterhält die Gäste bis zum Ende des Festes.

Höchst beliebt auf den Zunftsommerfesten ist der Weinbrunnen der Wueschtgruppe, der Freitag und Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab dem frühen Nachmittag geöffnet ist. Traditionell nehmen viele Festbesucher am Weinbrunnen Freitag und Samstag noch den “Absacker”.

Das ganze Fest über wird immer wieder das Glücksrad gedreht. Dabei gibt es schöne Preise zu gewinnen. Für die Unterhaltung der Kinder sorgt die KJG von St. Fidelis.

Nachdem wetterbedingt das Sommerfest im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagt werden musste, sind die Verantwortlichen der Narrozunft um den neuen Zunftmeister Anselm Säger sehr optimistisch, was das Wetter über die drei Festtage betrifft.