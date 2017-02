Villingen-Schwenningen Narrenchefs überraschen als Jungfere

Die Vorsitzenden der Narrozunft, der Glonkis, Katzenmusik, Hexen und Narrenzunft Schwenningen sind als Jungfere verkleidet beim Ball der Alte Jungfere am Mittwochabend im Theater am Ring als große Überraschung aufmarschiert und haben den Akteurinnen zum 90-jährigen Bestehen gratuliert.

VS-Villingen (cho) Was für eine Überraschung: Da hat es den Jungfere glatt die Sprache verschlagen und das kommt ja bekanntlich nicht allzu oft vor. Kurz nach dem Prolog gab es am Eingang Unruhe und eine etwas seltsam anmutende Gruppe von Jungfere bahnte sich den Weg zur Bühne: Es waren die Chefs aller großen Narrenvereine die im Jungfere-Häs den echten Jungfere zum 90-jährigen Bestehen gratulierten: Zunftmeister Anselm Säger, Generalfeldmarschall Dominik Schaaf, Glonkivatter Günther Reichenberger, der Vorsitzende der Hexenzunft, Meik Gildner und Lutz Melzer, zweiter Vorsitzender der Narrenzunft Schwenningen.



Bildergalerie Zunftmeister beim Alte Jungfere Ball



Die Frauen im Saal tobten und bejubelten die Männer frenetisch. Anselm Säger klagte: "Nur alle zehn Jahre dürfen wir auf einen Männerabend, jetzt haben wir uns so darauf gefreut und dann sagt ihr habt keine Zeit." Die Jungfere hatten zu ihrem Geburtstag keinen Männerabend geplant wie noch vor fünf Jahren, weil die Termine so dicht gedrängt waren.

Besonders gut kam der glattrasierte Glonkivatter an: "Der sieht so im Häs besser aus als in Zivil", meinte Dominik Schaaf. Klare Sache, dass die Männer die Gunst der Stunde nutzten und nach der Übergabe von Prosecco für die Frauen und einer Urkunde im Vorraum Platz nahmen und sich das Essen schmecken ließen. Das Programm durften sie dann auf Stühlen ganz hinten im Saal anschauen und hatten sichtlich Spaß dabei. "Wir sind stolz und völlig gerührt, das ist wirklich eine große Ehre für uns", so eine sichtlich geplättete Oberjungfer Margot Schaumann.