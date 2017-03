Villingen-Schwenningen Namhafte Wissenschaftler referieren in der Doppelstadt

Die Volkshochschule leistet ihren Beitrag zu Jubiläumsjahr mit Vorträgen zweier bedeutender Referenten: Professor Bernhard Pörksen spricht über die Zukunft der Medien und Professor Jan Ilhan Kizilhan über "Trauma – Gewalt – Kultur".

Villingen-Schwenningen – „Proud to present“. Mit diesen Worten könne man umschreiben, was Volker Müller, Leiter der Volkshochschule, und seine Kollegin Viola Röder und Christian Deckert sich als Rahmenprogramm für das Stadtjubiläum haben einfallen lassen: Namhafte Wissenschaftler, die zu aktuellen Themen arbeiten, mit denen man täglich hautnah konfrontiert ist. „Mit diesen Vorträgen wollen wir unseren Beitrag leisten zum Jubiläumsjahr der Stadt“, betont Volker Müller.

Die Themen seien so aktuell gewählt, dass sich viele Menschen in Villingen-Schwenningen angesprochen fühlen können. Außerdem seien die Themen „Umgang mit modernen Medien“ und auch das Thema „Gewalt in Kulturen“ eingebunden in die tägliche Arbeit der Volkshochschule.

Bernhard Pörksen, 2008 zum Professor des Jahres gewählt, Dozent an der Universität in Tübingen untersucht den Umgang mit Smartphone, PC und den sozialen Medien wissenschaftlich und fundiert. Einige dieser Ergebnisse wird er in seinem Vortrag „Die Zukunft der Medien – von den Folgen der digitalen Revolution“ präsentieren. Beispielsweise kam er bei einer seiner Studien zu dem Ergebnis, dass Multitasking unmöglich sei. Er geht mit den Methoden der exakten Wissenschaft auf den Umgang mit den sozialen Medien ein, wo inzwischen ein Cyberkrieg zwischen den Weltmächten mit Fake-News begonnen habe. Was haben diese faszinierenden und gleichsam beunruhigenden Entwicklungen für die Gesellschaft und jeden Einzelnen zu bedeuten? Der Vortrag liefere Handlungsweisen, inspirierende Bilder und Metaphern sowie nützliche Empfehlungen für das Leben im digitalen Zeitalter.

Nicht weniger interessant und aufschlussreich ist Professor Jan Ilhan Kizilhan in seinem Vortrag am Dienstag, 11. April, zum Thema „Trauma – Gewalt – Kultur“. Hier geht es vor allem um Asylbewerber und ihre traumatischen Erfahrungen in den Heimatländern. Wer sind diese Menschen, was geht in ihnen vor? Kizilhan ist eine Kapazität auf seinem Gebiet der Traumatherapie von internationalem Rang. Er ist dekoriert mit zahlreichen Auszeichnungen, beispielsweise dem Razi-Preis für seine Arbeit in der transkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie im Iran.

Kriege und andere Katastrophen, denen der Mensch ausgesetzt ist, zeigten sich in verschiedenen Formen mit daraus folgenden schweren Veränderungen der Person, der Gesellschaft und der Kultur.

Im Jahre 2016 wurde Kizilhan der Landesorden, der höchste Orden des Landes Baden-Württemberg, unter anderem für seine Arbeit um die Rechte von Kriegsopfern verliehen.

Die Termine