Villingen-Schwenningen Namastee in Villingen: Delegation aus Mangalore besucht evangelischen Kirchenbezirk

Am Dienstagnachmittag kommt die achtköpfige Delegation aus Indien am Bahnhof in Villingen an. Die Freude beim Empfangskomitee ist groß und das Programm für die nächsten Wochen einfallsreich. Vor allem Dekan Wolfgang Rüter-Ebel freut sich besonders über den Besuch.

Dekan Wolfgang Rüter-Ebel zieht sich noch eben das Jackett über und Annegret Klemm von der Lukasgemeinde verteilt ein paar Rosen an das kleine Empfangskomitee, das sich am Dienstagnachmittag an Gleis eins am Bahnhof in Villingen zusammengefunden hat. Dann fährt der Zug aus Frankfurt ein.

Am Dienstagmorgen um drei Uhr hatten sich die Mitglieder der Karnataka Southern Diocese, eine Diözese in der Church of South India, mit Hauptsitz in Mangalore, auf den Weg zum Flughafen gemacht. Neun Stunden später landen sie in Frankfurt. Noch einmal gut fünf Stunden später stehen sie am Bahnhof in Villingen, Rosen in der Hand und ein Lächeln im Gesicht.

Eine Woche bleibt die achtköpfige Delegation nun in VS. "Wir wollen ihnen zeigen, wie wir hier Kirche und Glauben leben", sagt Rüter-Ebel. Sie werden gemeinsam Kindergärten und diakonische Einrichtungen besuchen, Sonntagsgottesdienste feiern und zum Evangelischen Kirchentag nach Berlin reisen. Außerdem werden sie einen Ausflug nach Basel machen. Die Basler Mission war es, die vor 170 Jahren die evangelische Gemeinde in Indien gegründet hatte. "Die ganzen alten Dokumente von damals sind noch dort, das ist für die Gäste etwas ganz Besonderes", sagt Rüter-Ebel.

Mit im Zug von Frankfurt nach Villingen saß Oliver Uth. Der Pfarrer aus der Lukasgemeinde hatte die Besucher am Flughafen in Empfang genommen und in den Schwarzwald begleitet. "Die netten Menschen, die Gastfreundschaft", das ist es, was Regional Soans an Deutschland gefällt. Am 11. August 1993 war er schon einmal hier. Im Rucksack, sagt er und kramt einen Stapel Papier hervor, hat er noch die Zeitungsberichte von damals. Als die Patenschaft vor 25 Jahren ins Leben gerufen wurde, war Soans bereits dabei. Seither hat er ständig Kontakt zu den Gemeindemitgliedern in Villingen. Damals noch per Brief, heute mittels Facebook und Whats App.

Soans ist der einzige, der schon einmal in Deutschland war. Auch der 2015 zum neuen Bischof der KDS gewählte Mohan Manoraj betritt in Villingen zum ersten Mal deutschen Boden. Er lacht, zwei Rosen in der Hand, die Müdigkeit der Reise blitzt immer dann durch, wenn er einen kurzen Moment aufhört zu lachen. Er sagt: "Ich mag die Menschen hier."

Rüter-Ebel war schon drei Mal in Mangalore. "Religion", sagt er, "ist dort etwas ganz Selbstverständliches". Und: "In einer globalen Welt sind zivile Kontakte immer wichtiger. Nur so kann man wirklich voneinander lernen." Darum ist ihm die Partnerschaft auch so wichtig. Und die Freude über den Besuch dementsprechend groß. Nachdem die Gäste ihre Unterkunft an der Tannenhöhe bezogen haben, wird Rüter-Ebel sie noch auf einen Spaziergang und zum Abendessen begleiten. Namstee in Villingen.

Fakten rund um die Patenschaft