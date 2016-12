VS-Villingen Närrischer Schmuck fürs Narrentreffen

Die Stoffgalerie bietet närrische Accessoires an, die zwei Villingerinnen aufwändig in liebevoller Handarbeit herstellen.

So ganz leise pocht der Fasnetsgoascht auch vor Weihnachten schon an die Türen und bringt sich in Erinnerung: Der 6. Januar, der Tag der Fasnets-Eröffnung, rückt näher und so insgeheim sehnt sich mancher Narr inmitten des hellen Lichterglanzes, der glitzernden Engel und besinnlichen Weisen nach seinem Häs und und dem Schunkellied. Vor allem das große Zähringer Narrentreffen am 28. und 29. Januar wirft seine Schatten voraus und lässt die Narrenherzen höher schlagen.

Gudrun Rosenfelder, in Villingen noch bekannt als närrisches Engergiebündel Gudrun Sauter, hat sich schon viele Gedanken gemacht und Ideen ausgebrütet. Gemeinsam mit Elke Schucker von der Stoffgalerie in der Färberstraße sorgt Gudrun Rosenfelder für liebevoll gestaltete, handgemachte närrische Accessoires jeder Art: Schnullerketten, bestickte Schleifen für Fasnets-Dekokränze, Narrokrägele zum Anstecken und ganz besonders originell: Ein Latz aus Blümlehäs-Stoff mit der eingestickten Aufschrift „Trieler“: „Den können Narros anziehen, wenn sie ihre Kuttelsupp essen“, lacht Rosenfelder.

„Während des Narrentreffens sollte sich Villingen herausputzen“

Die wunderschönen Buttons mit Narro- oder Katzenköpfen wären ihrer Meinung nach tolle Anstecker für das Zähringertreffen. „So richtig verkleidet ist man ja noch nicht unterwegs, aber so ein Anstecker wäre doch eine schöne Sache“, meint die Villingerin, die diese Buttons in stundenlanger Handarbeit mit viel Liebe zum Detail selbst fertigt. Ebenfalls in der Stoffgalerie erhältlich sind kleine Fahnen der verschiedenen Zünfte: Handgenäht und bedruckt. Diese fertigt Beate Kernleitner, Mitglied der Glonki-Gilde und der Narro-Zunft.

„Es wäre super, wenn viele Geschäfte und Privatpersonen ihre Häuser während des Narrentreffens mit diesen Fähnchen schmücken“, schlägt Gudrun Rosenfelder vor. Die beiden Frauen eint die Liebe zur Fasnet und zu Villingen. „Früher habe ich die Fähnlein noch selbst bemalt“, erzählt Beate Kernleitner. Dies sei aber zu aufwändig und teuer gewesen, auch so verdiene sie an der Herstellung dieser Fahnen kaum etwas. „Während des Narrentreffens sollte sich Villingen herausputzen“, hofft Beate Kernleitner.

„Ich halte da immer die Augen auf“

Erhältlich sind all diese fastnachtlichen Deko-Artikel in der Stoffgalerie von Elke Schucker. Unterstützt wird sie von ihrem Mann Josef Emmrich, einem pensionierten Maschinenbauer. Da er alte Maschinen liebevoll restaurieren und instandsetzen kann, bietet das Ehepaar jetzt handgefertigte, stoffbezogene Knöpfe an. „So etwas gibt es fast gar nicht mehr“, so Emmrich. Die dazu benötigte Maschine hat er in Tschechien gekauft und in vielen Arbeitsstunden restauriert. Jetzt kann er damit zum Stoff passende Knöpfe fertigen. „Früher hatte das Morbili-Häs nur stoffüberzogene Knöpfe, die jetzt aber nirgends mehr erhältlich sind“, freut sich Gudrun Rosenfelder über das neue Angebot.

Auch alte Nähmaschinen restauriert Josef Emmrich mit viel Liebe zum Detail, und im Ladengeschäft sind einige Prachtexemplare zu besichtigen. „Ich halte da immer die Augen auf.“ Auch neue Modelle repariert der Maschinenbauer schnell und gekonnt. Mit der Lage ihres Ladens in der Färberstraße ist das Ehepaar zufrieden: „Nach der Sanierung der Straße hat es schon einen Aufschwung gegeben“, so Emmrich. Ein Ladengeschäft in einer der vier Hauptstraßen könnten sie sich nicht leisten: „Die Mieten, die da verlangt werden, können wir mit unserem Laden nicht erwirtschaften.“