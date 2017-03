Villingen-Schwenningen Nachwuchssorgen plagen Tannheimer Feuerwehr

Die Bilanz der Feuerwehr bei der Hauptversammlung kann sich sehen lassen: Insgesamt 195 Einsatzstunden und acht Brandeinsätze schafften die Wehrleute im vergangenen Jahr. In diesem Jahr stehen die große Ereignisse noch bevor.

Erfreut zeigte sich Abteilungskommandant Johannes Müller über den sehr guten Besuch der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Tannheim. Aktiv sind derzeit 54 Mitglieder, davon 34 in der Einsatzabteilung, sechs bei der Jugendfeuerwehr und 14 in der Altersmannschaft. In seinem Jahresbericht wusste der Abteilungskommandant von 13 Einsätzen mit insgesamt 195 Einsatzstunden zu berichten. Die Feuerwehrleute wurden zu acht Brandeinsätzen gerufen. Die übrigen Einsätze betrafen Verkehrsunfälle rund um Tannheim und Brandschutzwachen anlässlich von Veranstaltungen in der Festhalle. Herausragende Veranstaltungen waren die Übung Süd und die Hauptprobe mit dem DRK-Ortsverband Tannheim.

Weiter fand der Ausbau des Speichers im Feuerwehrhaus sowie die rege Lehrgangsteilnahme der Aktiven lobende Erwähnung durch den Abteilungskommandanten. Zum Thema Probenbesuch mahnte Johannes Müller, dass dieser mit 76 Prozent nicht ganz zufriedenstellend sei. Hier sollte um des Ausbildungstandes Willen nachgebessert werden. Immerhin fünf Feuerwehrleute waren bei allen Proben anwesend. Große Sorgenfalten treibt die Nachwuchsfrage dem Jugendwart Daniel Müller ins Gesicht. Lediglich sechs Jungen und Mädchen zwischen elf und 16 Jahren zeigen derzeit aktives Interesse am Feuerwehrleben – zu wenig. "Die Nachwuchsarbeit liegt mir sehr am Herzen, ohne sie bekommen wir ein ernsthaftes Problem!", so Abteilungskommandant Müller.

Im Jubiläumsjahr 2017 kommen große Aufgaben auf die Feuerwehrleute zu. Zum einen gilt es die 1200-Jahrfeier mit zu gestalten, zum anderen blickt die Wehr im September auf 150 Jahre ihres Bestehens zurück, was gebührend gefeiert wird.

Der stellvertretende gesamtstädtische Kommandant Ralf Hofmann nahm mit sichtlicher Freude die anstehenden Beförderungen vor. Daniel Müller und Christoph Winterhalter wurden zu Oberfeuerwehrmännern befördert, Clemens Breinlinger zum Löschmeister. Mit Adina Nestmann und Tobias Nestmann konnten zwei junge Feuerwehrleute in die Einsatzabteilung berufen werden. DRK-Bereitschaftsführer Oliver Neugarth schlug im Rahmen seines Grußwortes vor, dass die Anschaffung von zwei mobilen Defibrillatoren mit Standorten im Rathaus und der Festhalle ausgesprochen wünschenswert wären. Diese sollten dann auch von der Feuerwehr im Notfall eingesetzt werden.