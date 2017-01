VS-Pfaffenweiler Nachtumzug mit 1500 Hästrägern in Pfaffenweiler

Nachtumzug mit 1500 Hästrägern in Pfaffenweiler

Die Wolfbach-Rolli eröffnen den närrischen Reigen in der Doppelstadt am Samstag, 14. Januar.

Auch bei der 15. Auflage Nachtumzugs dürfen die Wolfbach-Rolli aus Pfaffenweiler mit einem gut gefüllten Narrendorf rechnen. Rund 1500 Hästräger aus 49 Gruppen aus der näheren und weiteren Umgebung geben sich am 14. Januar, ab 19 Uhr im südlichen Stadtteil von Villingen ein Stelldichein.





Viele Gruppen und Zünfte sehen in dem Pfaffenweiler Nachtumzug für ihre Gruppe eine Art von Fasnetseröffnung. Der Zunftmeisterempfang um 17 Uhr in der Turn- und Festhalle ist als kleiner Umtrunk zur Begrüßung der Gäste geplant. Die meisten Gruppen sind neu, aber auch bekannte Gesichter sind zu finden. Auch sieben Musiken sind dieses Jahr vertreten.

Sieben Besenwirtschaften

Die Zünfte und Gruppierungen kommen aus der Doppelstadt, der Region Schwarzwald-Baar, dem Elztal, dem Kaiserstuhl bis hin zum Bodensee, berichten die Wolfbachrolli. Für die Gäste stehen neben der Festhalle, die erst nach dem Umzug geöffnet ist, und dem Gasthaus Rössle auch sieben Besenwirtschaften/Ausschankstellen zur Verfügung. Diese befinden sich im Aufstellungsbereich, im Unterdorf, entlang des Umzugsweges, bei der Festhalle und im Feuerwehrhaus.

Alles ist ausgeschildert oder im Flyer ersichtlich, auch die Parkplätze für die Besucher. Diese sind entlang der Hauptstraße, bei der Firma Sigwart am Ortseingang aus Richtung Rietheim sowie beim Busparkplatz im Bereich des Industriegebietes (Einfahrt Pfaffenweiler Mitte).

Start um 19 Uhr

Der Umzug beginnt um 19 Uhr. Aufstellung ist im Neuen Weg und in Richtung Oberdorf, teilt der Veren mit. Von dort geht es zur Kohlbrunnenstraße, Steinbühlstraße und Efeustraße direkt zur Festhalle. An besonders dunklen Straßenabschnitten wird der Umzugsweg wie gewohnt mit schwebenden Laternen beleuchtet. Umzugssprecher kommentieren das Geschehen an zwei Sprecherpunkten (Im Oberdorf und Kohlbrunnen).

Nach dem Umzug heizt DJ Fazio in der Turn- und Festhalle kräftig ein, wobei diverse Musikgruppen auch Ihr Können präsentieren werden. Die Wolfbach-Rollis bitten um Verständnis, dass aus Sicherheitsgründen nur eine bestimmte Anzahl von Personen eingelassen werden kann.

Das Festabzeichen in Form eines Buttons und der Umzugsflyer mit Aufstellung und Laggeplan ist an den Absperrungen und bei den Verkäufern entlang des Umzugsweges erhältlich.