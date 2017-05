Villingen-Schwenningen Nachdenken über die Schließung einer von zwei VS-Büchereien

Die Verlagerungspläne der Stadtbibliothek Schwenningen werfen grundsätzliche Fragen zur künftigen Bibliotheks-Landschaft auf. Flöss: Für sechs Millionen Euro lieber selber bauen

Die von der Stadtverwaltung favorisierte Verlagerung der Stadtbibliothek Schwenningen in das geplante neue Einkaufszentrum am Muslenplatz wirft für die politischen Entscheidungsträger viele Fragen auf. Beispielsweise, ob man bei dieser Gelegenheit nicht die Villinger und Schwenninger Stadtbücherei zusammenlegen soll. Oder, ob die Stadt bei einem Investitionsaufwand von fast sechs Millionen Euro nicht besser selber bauen sollte statt sich in Abhängigkeit eines Investors zu begeben.

Noch gibt es bei den Ratsfraktionen keine abgesprochenen Positionen, die meisten müssen sich erst noch ins Thema einarbeiten. Nächste Woche werden, wie berichtet, die Ausschüsse des Gemeinderates in die Debatte einsteigen. Es geht um die Frage, ob die bisherige Stadtbücherei am Muslenplatz aufgegeben und in das neue Einkaufszentrum, das der Hamburger Investor HBB errichten will, verlagert werden soll. HBB hat der Stadt angeboten, darin eine neue Bibliothek einzubauen. Kostenpunkt: 5,7 Millionen Euro. Angesichts dieser Zahl denke einige Stadträte jetzt darüber nach, die beiden Stadtbibliotheken zusammenzulegen und gegebenenfalls die Villinger Bücherei am Münsterplatz aufzugeben.

Dazu gehört auch Bertold Ummenhofer von den Freien Wählern. Er sagt, das Modell, eine öffentliche Bibliothek mit einem Einkaufszentrum zu kombinieren, gefalle ihm gut. Die Einrichtungen im hessischen Hanau, die von der Hamburger Investorengruppe HBB bereits realisiert wurde, habe ihn im letzten Jahr beim Ortstermin des VS-Gemeinderates "sehr beeindruckt". Sorgen bereite ihm allerdings der Gedanken, dass sich die Stadt damit in die Abhängigkeit begibt. "Was, wenn das Einkaufszentrum, was niemand hoffen will, nach drei Jahren dicht gemacht wird?"

Ummenhofer gehört auch zu den Stadträten, die der Meinung sind, dass Verdoppelung aller städtischen Einrichtungen – eines in Villingen, eines in Schwenningen – durchbrochen werden sollte, damit die Stadt endlich ernst macht, im Verwaltungshaushalt Geld einzusparen. "Ich könnte unter gewissen Voraussetzungen damit leben, dass man sagt, man gibt die Villinger Bibliothek auf", sagte Ummenhofer. Die Voraussetzung sei, "dass wir den Öffentlichen Nahverkehr so verbessern, das im Halbenstundentakt Busse zwischen Villingen und Schwenningen verkehren".

Joachim von Mirbach (Grüne) befürwortet tendenziell die Integration der Schwenninger Stadtbücherei in das geplante Einkaufszentrum, wobei sich auch seine Fraktion mit den Details erst noch beschäftigen muss. Die Schließung der Villinger Bücherei kommt für ihn aber nicht in Frage. "Unsere Linie ist, dass wir zwei Bibliotheken brauchen", betont von Mirbach. "Die Bibliothek ist einer der wenigen Punkte, wo ich sage, hier müssen wir die Zwei-Städte-Karte ziehen.

" Denn die Nutzer der Bibliothek seien vor allem Kinder und Schüler. Die Villinger Bibliothek sei dank ihrer "Toplage in der Innenstadt" hervorragend besucht, weil sie zentral zwischen den örtlichen Schulen liege. Die Ausleihzahlen seien höher als in Schwenningen. Würde sie dicht gemacht, würden viele Schüler nicht mehr in die Bibliothek gehen. "Die fahren nicht nach Schwenningen", weiß der Pädagoge aus Erfahrung. Angesichts der Bemühungen, Schülern das Bücherlesen nahezubringen, wäre die Schließung ein großer Verlust.

Einen ganz anderen Ansatz hat Andreas Flöß (Freie Wähler). "Der Gedanke hatte Charme, dass uns ein Investor für wenig Geld Räume zur Verfügung stellt", räumt er ein. Aber: "Wenn ich sehe, dass die Verlagerung in Schwenningen sechs Millionen Euro kostet, können wir das auch selber bauen", urteilt der Architekt. Angesichts dieser hohen Kosten müsse sich die Stadt hier nicht in wirtschaftliche Abhängigkeit begeben. Deshalb, so folgert er, könne der Gemeinderat durchaus überlegen, einen neuen, gemeinsamen Standort zu suchen, sei es in Villingen oder in Schwenningen. "Wir können ja nicht alles doppelt vorhalten", findet auch Flöß.

"Wir müssen noch viele grundsätzliche Dinge besprechen", sagt Dirk Sautter (CDU). Im Kern gefalle ihm das Konzept nicht schlecht. "Doch man kann es nicht losgelöst von den Finanzen sehen." Die Frage, ob die Stadt im neuen Einkaufszentrum Eigentum für die Bücherei erwerbe oder sich besser einmiete, müsse ebenso geklärt werden wie die genau Lage der Bücherei. Auch die Überlegung, ob sich die Stadt weiterhin zwei Büchereien leiste, sollte jetzt diskutiert werden. "Ich bin offen dafür, dass wir in unserer Stadt nicht alles doppelt vorhalten müssen."