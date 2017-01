VS-Villingen Nach zwölf Jahren geht die goldene Ära Wöhrle zu Ende

Am 5. Januar läuft die Amtszeit von Joachim Wöhrle, dem Ersten Zunftmeister der Historischen Narrozunft Villingen, unwiderruflich ab. Zwölf Jahre sind genug, meint der Mann, der für viele die personifizierte Idealbesetzung in diesem Amt war.

Entsprechend groß war der Schock und das Bedauern, als er im Sommer seinen Abschied verkündete. „Ich bereue keine Sekunde. Und ich würde es wieder tun – wenn ich zwölf Jahre jünger wäre“, sagt er im Rückblick. Wöhrle selbst ist mit sich im Reinen und bereit, loszulassen.

Wenn der 53-Jährige bei der Hauptversammlung der Zunft am Donnerstag die Amtsgeschäfte abgibt, kann er seinem designierten Nachfolger Anselm Säger ein wohlbestelltes Haus überlassen. Die Zunft hat inzwischen 4400 Mitglieder, rund 1000 mehr als vor zwölf Jahren, und ist damit der absolut größte Verein in der Region. Die Vorstandschaft im Zunftrat hat er in den vergangenen Jahren ständig verjüngt. Und auch finanziell steht der Verein auf einem soliden Fundament. 850 000 Euro hat die Narrozunft zwischen 2007 und 2013 in den Umbau der Zehntscheuer investiert. Bis auf 130 000 Euro ist alles getilgt. „Den Rest werden wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren locker abbezahlen“, sagt er entspannt.

Keine Frage: Die Historische Narrozunft steht glänzend da. Sie ist der größte Sympathieträger in Villingen, strahlt weit in die Region und pflegt, was in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall war, ein freundschaftliches Verhältnis zu allen anderen Fasnachtsvereinen der Stadt. Das ist gewiss nicht das alleinige Verdienst des Zunftmeisters. Aber als das Gesicht des Vereins hat Joachim Wöhrle mit seinem Auftreten und seinem Wirken daran sicherlich maßgeblichen Anteil.

Ehrenratsherr: „Joachim Wöhrle war aufgrund seiner Zielstrebigkeit, seiner Kompetenz, seiner ausgeprägten Rhetorik und seiner Ausstrahlung ein Glücksfall für die Zunft. Mit seinem Namen wird dauerhaft die Zehntscheuer, aber auch der nachdrückliche Umbau der Zunft in einen modernen Großverein verbunden bleiben. Er ist ein absolut netter und integ rer Mensch und wirklich guter Kumpel.“ Klaus Hässler, Ehrenzunftmeister, betont: „Joachim Wöhrle hat den Job hervorragend gemacht. Ich bin stolz, dass er bei mir stellvertretender Zunftmeister war.“ Das absolute Highlight seiner Amtszeit sei die Sanierung der Zehntscheuer zum neuen Vereins- und Kulturzentrum gewesen. „Da hat Joachim Wöhrle, gemeinsam mit dem Ratssteam, etwas Hervorragendes geleistet für den Verein und die ganze Stadt.“

Ehrenzunftmeister, betont: „Joachim Wöhrle hat den Job hervorragend gemacht. Ich bin stolz, dass er bei mir stellvertretender Zunftmeister war.“ Das absolute Highlight seiner Amtszeit sei die Sanierung der Zehntscheuer zum neuen Vereins- und Kulturzentrum gewesen. „Da hat Joachim Wöhrle, gemeinsam mit dem Ratssteam, etwas Hervorragendes geleistet für den Verein und die ganze Stadt.“ Peter Metzger, Zunftrat: „Ich persönlich schätze Joachim Wöhrle als großen Integrator, der es im Zunftrat immer wieder geschafft hat, die unterschiedlichen Meinungen so zusammenzuführen, so dass keiner als Verlierer dastand. Außerdem habe er die Narrozunft modernisiert und geöffnet. Die Zunft und ihre Führung, die sich früher auch mal gerne als etwas Besseres gefühlt habe und dies auch andere spüren ließ, habe dank Wöhrle zu allen anderen Fastnachtsvereinen inzwischen ein überaus freundschaftliches Verhältnis.“

Zunftrat: „Ich persönlich schätze Joachim Wöhrle als großen Integrator, der es im Zunftrat immer wieder geschafft hat, die unterschiedlichen Meinungen so zusammenzuführen, so dass keiner als Verlierer dastand. Außerdem habe er die Narrozunft modernisiert und geöffnet. Die Zunft und ihre Führung, die sich früher auch mal gerne als etwas Besseres gefühlt habe und dies auch andere spüren ließ, habe dank Wöhrle zu allen anderen Fastnachtsvereinen inzwischen ein überaus freundschaftliches Verhältnis.“ Alexander Brüderle , Zunftrat: „Joachim Wöhrle war ideenreich, wortgewandt, schlagfertig und witzig. Wie er aus zwei Ideen aus dem Stegreif einen närrischen Auftritt machen konnte, war faszinierend“, sagt der ehemalige Zunftball-Regisseur. Höhepunkte von Wöhrles Amtszeit waren für Brüderle die 125-Jahrfeier der Zunft im Jahr 2007 und der Umbau der Zehntscheuer. „Er hatte auch den richtigen Weitblick, die Weichen in die Zukunft zu stellen und gute Nachwuchsleute in den Rat zu holen“, lobte Brüderle.

Vor allem ist es Wöhrle immer wieder aufs Neue gelungen, den Zusammenhalt im Verein herzustellen. Sein auf Kommunikation und Respekt basierender Führungsstil brachte ihm reihum viel Sympathie und Anerkennung. Wöhrle selbst wiederum führt dies auf sein Vorstandsteam, den Zunftrat, zurück. „Ich kann mir keine bessere Vorstandschaft vorstellen als diese Jungs“, unterstreicht er. „Wir sind unwahrscheinlich gut aufgestellt und in dieser Breite unschlagbar“, schwärmt er von seinen Zunfträten. Ein Glücksfall für ihn war auch sein Stellvertreter Hans-Jörg Voggenreiter. Dieser hat sich ums Brauchtum gekümmert, „ich ums Organisatorische und Innovative“, beschreibt er die gelungene Arbeitsteilung.

Personalführung übernehmen, das kennt Wöhrle auch von einem Hauptberuf als Chef des städtischen Organisations- und Personalamtes. Und Organisieren kann Wöhrle, der bei der Stadt zum Leitenden Verwaltungsdirektor aufgestiegen ist, erst recht. Das hat er eindrücklich beim von ihm initiierten Mammutprojekt, der Zehntscheuer-Sanierung bewiesen. Seine Amtszeit wird unweigerlich mit diesem Meilenstein in der Vereinsgeschichte verbunden sein. Sechseinhalb Jahre zog sich die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes zum neuen Vereins- und Kulturzentrum hin und wurde zum glücklichen Erfolg gebracht. „Das hat uns als Verein vorangebracht und in der Bevölkerung für zusätzliche Anerkennung gesorgt“, lautet sein Fazit. Und genau dies war sein Ziel. „Ich habe gedacht, dass wir als größter Verein so viel Potenzial haben, dass wir etwas Besonderes für unsere Stadt stemmen können.“ Was herauskam, war eine beispiellose Gemeinschaftsaktion, die mit dem Ehrenamtspreis des Landes belohnt wurde.

Die Vereinsmitglieder leisteten über 20 000 freiwillige Arbeitsstunden, um das denkmalgeschützte Gebäude zu einem Schmuckstück der Stadt auszubauen. Auch Wöhrle hat unzählige Arbeitsstunden im alten Gemäuer geleistet. Für ihn war immer klar: „Wer vorne dran steht, muss Vorbild sein. Entweder ganz oder gar nicht.“ Dieser Maxime ist er zwölf Jahre lang gefolgt.

Ein weiterer Höhepunkt seiner Amtszeit war das Jubiläum zum 125-jährigen Vereinsbestehen im Jahr 2007, als die Zunft ein gigantisches Jubiläumsprogramm abspulte. Darum ranken sich viele schöne Erinnerungen. Nur einmal, da war ihm nicht mehr zum Lachen: Beim sogenannten Brezelstreit im Jahr 2007. Die Zunft hatte damals den Einkauf der Fastnachtsbrezeln, die bei den Umzügen ausgeworfen werden, neu ausgeschrieben und sich damit den Zorn eines örtlichen Bäckers und des Handwerkskammerpräsidenten zugezogen. Die Geschichte machte viele Schlagzeilen und schaffte es bis in die „Bild-Zeitung“. Heute kann er darüber schmunzeln, damals „war’s nicht schön“.

Nach 23 Jahren im Zunftrat, davon zwölf Jahre als Hauptverantwortlicher, sieht er den Zeitpunkt gekommen, aufzuhören. „In so einem Verein,“ sagt er, „bist du ständig in der Pflicht.“ Aus dieser Dauerbelastung will er nun raus, um noch mal was anderes in seinen Leben zu machen, „so lange man noch kann“. Um die Zukunft der Zunft ist es ihm nicht bange. Der Rat ist stark aufgestellt und mit Anselm Säger steht für Joachim Wöhrle der beste Kandidat bereit, den Staffelstab weiterzutragen.