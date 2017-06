Villingen-Schwenningen Nach massiven Einsparungen ist Weg frei für Gartenschul-Ausbau

Verwaltung legt neue Kostenberechnung vor: Stadträte verwundert über Auf und Ab der Kosten. CDU ist nach wie vor kritisch, acht Fraktionsmitglieder stimmen geben Auftragsvergabe

Villingen-Schwenningen – Nach einer gut einstündigen Diskussion stimmt eine große Mehrheit des Gemeinderates für die Vergabe der Rohbauarbeiten an der Gartenschule. Acht Nein-Stimmen kamen von der CDU und eine von den Freien Wählern und es gab eine Enthaltung. Letzte Woche noch hatte der Technische Ausschuss die Vergabe gestoppt, weil die Kostenberechnung um rund 90 Prozent überschritten wurde. Jetzt hat die Verwaltung neu gerechnet, Einsparpoteniale gesucht, wie Bürgermeister Detlev Bührer erklärte, und offensichtlich auch gefunden. "Wir haben uns die komplette Kostenrechnung nochmals angeschaut, haben alle Einsparmöglichkeiten überprüft und liegen jetzt bei einer Kostenüberschreitung von 110 000 Euro für das gesamte Projekt." Dieses kostet nach den Berechnungen, die der Gemeinderat als Tischvorlage in der Sitzung erhalten hat, 3,94 Millionen Euro statt 3,83 Millionen. Dies entspricht einer Kostenüberschreitung von 2,8 Prozent, so Bührer. Wie Dieter Kleinhans vom Amt für Gebäudewirtschaft erklärte, kommen die größten Einsparungen durch den Verzicht auf eine Heizungsanlage in der umgebauten Feuerwache, es werde die Heizung im Hauptgebäude mitgenutzt.

Viele Stadträte waren enorm erstaunt über die neuen Kosten: "Das ist ein stetiges Auf und Ab", so Dirk Sautter von der CDU. Aus dieser Fraktion kamen die meisten kritischen Stimmen und Sautter kündigte an, dass die CDU weiterhin einen scharfen Blick auf das Projekt haben werde. Die harte Positionierung der Fraktion habe geholfen, dass diese Zahlen jetzt so vorliegen.

Erich Bißwurm von den Freien Wählern erklärte, es sei schlecht, jetzt einen Rückzieher zu machen. FWV-Stadtrat Flöß, der an der Sitzung nicht teilnehmen konnte, habe sich die Zahlen genau angeschaut und erklärt, dass die Gewerke Rohbau und Zimmerarbeiten schwer zu kalkulieren seien und eine zehnprozentige Kostenüberschreitung in Kauf zu nehmen sei. Sein Kollege Berthold Ummenhofer ließ keinen Zweifel daran, eine weitere Preiserhöhung nicht mehr mitzutragen: "Uns wird hier ganz schön viel zugemutet."

Edgar Schurr von der SPD findet die Marktüberhitzung, die für die hohen Preise verantwortlich ist, bedauerlich. Es sei unverantwortlich, das Projekt jetzt zu stoppen. Die Gartenschule sei die größte Grundschule in der Stadt mit Ganztagesbetrieb und dieser lasse sich ohne Ausbau nicht mehr aufrecht erhalten. Hans-Joachim von Mirbach erklärte, die Grünen stimmen aus "gesundem Menschenverstand" für die Vergabe. Es sei traurig, dass immer wieder Grandsatzdiskussionen aufkommen. Erleichterung auch bei der FDP, erklärte Marcel Klinge. "Jetzt hat der Ausbau eine realistische Chance und das ist das richtige Signal, dass wir hinter dem Projekt stehen." Es sei wichtig, sich an den Beschluss zu halten und wer damals anders gestimmt habe, solle ein "guter Verlierer" sein.

Für Friedrich Bettecken (CDU) hat die Verwaltung diese ganze Diskussion "vom Zaun gebrochen." "So geht das nicht, bei 90 Prozent Kostenüberschreitung müssen bei irgendjemand die Alarmglocken schrillen." Antiono Piovano erinnerte an die Verantwortung, die ein Stadtrat gegenüber den Bürgern habe: "Immer wieder laufen uns die Kosten davon und so können wir in Zukunft nicht weitermachen."

Im Dezember 2015 hat der Gemeinderat mit 23 gegen 15 Stimmen den Umbau des alten Schwenninger Feuerwehrgerätehaus beschlossen. Hier soll die Ganztages-Betreuung der Gartenschule untergebracht werden. Die CDU kämpfte für eine Neubau-Lösung, scheiterte aber mit ihrem Anliegen. Als Kosten standen damals 3,8 Millionen Euro im Raum. Die Gartenschule, die aus allen Nähten platzt und baulich in einem schlechten Zustand ist, wartet schon seit Jahren auf eine Lösung ihrer Raumprobleme.