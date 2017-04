Villingen-Schwenningen Nach dem Einbruch im Landratsamt: Was geschah auf der Spritztour?

Dienstfahrzeug bei der Ausfahrt beschädigt. Polizei ermittelt noch, was sich Sonntagnacht in Villingen-Schwenningen genau abspielte

Aktuell untersucht die Polizei, was nach einem Einbruch im Landratsamt in VS-Villingen mit einem Dienstfahrzeug genau geschah. Nach SÜDKURIER-Information ist der Opel leicht beschädigt. Ob es möglicherweise bei der Spritztour zu einem Unfall kam, werde derzeit untersucht, berichtete Polizeisprecher Michael Aschenbrenner auf Nachfrage.

Ein Unbekannter drang wie berichtet in den späten Abendstunden des Sonntags gewaltsam in das Landratsamt ein. Dabei schlug er eine Scheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zu dem Gebäude. Dann durchstöberte er Büroräume und stahl eine "geringe Menge Bargeld und einen Laptop", wie Aschenbrenner bestätigte. Vermutlich fand der Dieb außerdem die Schlüssel des Opel Astras. In der Tiefgarage könnte er den Wagen gestartet, eine Ausfahrt unternommen und ihn dann leicht beschädigt zurückgestellt haben. Da in dieser Nacht die Polizei an die Ecke Großherzog-Karl-/Langstraße gerufen wurde, wo ein unbekannter Fahrzeuglenker einen erheblichen Sachschaden von knapp 10 000 Euro an einem geparkten Mercedes der A-Klasse anrichtete, lag die Vermutung nahe, dass es auf der Spritztour zu einem Unfall kam. Bei dem Wagen, der dem Mercedes in die Beifahrerseite fuhr, handelte es sich aber definitiv nicht um den Dienst-Opel, wie Aschenbrenner klar betonte. Jetzt ermittelt die Polizei weiter, vor allem dürfte interessant sein, wo der entwendete Wagen beschädigt wurde.