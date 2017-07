VS-Pfaffenweiler Nach Arbeitsunfall in VS-Pfaffenweiler: Bauarbeiter erliegt seinen schweren Verletzungen

Ein verletzter Bauarbeiter ist seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Er war am Dienstag in eine Baugrube gestürzt.

Der am Dienstag verunglückte Bauarbeiter ist tot. Der 67-Jährige hatte sich bei einem Arbeitsunfall am Dienstag auf einem Grundstück in der Hauptstraße von Pfaffenweiler am Dienstagnachmittag schwer verletzt.



Der Mann war zusammen mit einem 26-jährigen Baggerfahrer damit beschäftigt, auf dem Grundstück eine Baugrube auszuheben. In diesem Zusammenhang sollte der 67-Jährige gegen 14.20 Uhr in die Baugrube abgelassen werden, berichtet die Polizei. Hierbei verlor der Mann den Halt und stürzte etwa 2,50 Meter tief in die Grube.

Der 67-Jährige trug keinen Bauhelm und zog sich bei dem Sturz schwerste Kopfverletzungen zu. Nach der Bergung des Schwerstverletzten durch die zusammen mit Rettungskräften und Notarzt an der Unglücksstelle eintreffende Feuerwehr wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber ins Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht.

Dort erlag der 67-Jährige den erheblichen Kopfverletzungen. Die Polizei ermittelt nun zusammen mit einem Sachverständigen und der zuständigen Berufsgenossenschaft die genauen Umstände des tödlich verlaufenen Arbeitsunfalls.