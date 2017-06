VS-Mühlhausen Mühlbachstraße: Räte fordern kostengünstigere Alternative zum Umbau

Der Technische Ausschuss hat in einer ersten Entscheidung den geplanten Umbau der Mühlbachstraße mittels des Förderprogramms ländlicher Raum abgelehnt. Es müsse kostengünstigere Möglichkeiten geben, so der Tenor.

Mit knapper Mehrheit hat der Technische Ausschuss am Dienstagabend die Umgestaltung der Mühlbachstraße im Schwenninger Stadtteil Mühlhausen mittels einer Aufnahme in das Förderprogramm ländlicher Raum (ELR) abgelehnt. Eine endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat in seiner Sitzung in der kommenden Woche.

Geplant ist, die überbreite, vor zehn Jahren angelegte, Mühlbachstraße dorfgerecht umzugestalten. Die Fahrbahn soll erneuert und vor allem schmaler gemacht werden, sodass die gewonnene Fläche für einen Geh- und Radweg sowie eine Begrünung genutzt werden kann. Die gesamte Maßnahme soll 2,3 Millionen Euro kosten. 700 000 Euro will Mühlhausen aus eigenen Mitteln stemmen, 894 000 Euro blieben für die Stadt, maximal 750 000 Euro könnte der Zuschuss aus den Fördermitteln betragen. Erfahrungsgemäß, sagt Bürgermeister Detlev Bührer, wird der Zuschuss jedoch geringer ausfallen, das bedeutet, dass die Stadt die restlichen Kosten tragen müsste.

Den Tenor unter den Räten bringt Andreas Flöß von den Freien Wählern wohl am besten auf den Punkt, als er sagt: "Die Freien Wähler stimmen zu, sind aber nicht begeistert." Und: "Vielleicht tut sich Mühlhausen damit keinen Gefallen; Geld in einer Straße zu vergraben, die noch in Ordnung ist." Vor allem auch angesichts der Finanzlage der Stadt und der Tatsache, dass es genug wirklich sanierungsbedürftige Straßen im Stadtgebiet gebe, so Marcel Klinge von der FDP.

Ob es nicht eine andere, kleinere Maßnahme geben könnte, die ebenfalls zur Verkehrsberuhigung beitragen würde, fragte Helga Baur von den Grünen. Eine oberflächliche Begründung, mit der eine Fahrbahnverengung herbeigeführt werden könne, wäre durchaus denkbar, so Dietmar Wildi (CDU). Und vor allem kostengünstiger. Denkbar wären auch eine Einengung der Straße durch kleine Inseln wie in Richtung Weigheim oder ein Tempolimit. Keine dieser Maßnahmen wäre dann jedoch förderfähig, so Bührer.