VS-Villingen Motorradfahrer überholt trotz Gegenverkehr

Die Polizei sucht einen Motorradfahrer, der ein durch ein riskantes Überholmanöver einen Autofahrer zum Ausweichen gezwungen hat.

Ein derzeit noch unbekannter Motorradfahrer hat am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, trotz nahendem Gegenverkehr einen von Villingen in Richtung Mönchweiler fahrenden 19-jährigen Lenker eines sportlichen Mercedes des Typs CLA 250 überholt. Der Fahrer des Mercedes hatte auf der Landesstraße 181 gerade das Ortsschild am Ende von Villingen passiert, als der Biker – bekleidet mit einem auffällig grünen Helm – mit einer dunklen Maschine trotz eines entgegenkommenden Fahrzeugs überholte. Um einen Unfall zu verhindern, wich der 19 Jahre junge CLA-Fahrer nach rechts aus und beschädigte hierbei seine Alufelgen. Ungeachtet dessen fuhr der Biker weiter in Richtung Mönchweiler. Personen, die Hinweise zu dem Motorradfahrer mit auffälligem grünen Helm und dunkler Maschine geben können oder auch der Lenker des am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, in Richtung Villingen fahrenden Autos werden gebeten, sich mit der Polizei Villingen (07721/6010) in Verbindung zu setzen.