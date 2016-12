Villingen-Schwenningen Motor manch erfolgreicher Tüftelei geht in Ruhestand

Das Steinbeis-Zentrum sagt Adieu zu Reinhard Gackowski. Der Siebzigjährige arbeitete 10 Jahre lang in der Ideenschmiede. Jetzt verabschiedet er sich, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, von seinem "liebenswerten Hühnerhaufen".

In diesem Haus wimmelt es nur so von Innovationen und Ideen, manche in ihrem Nutzen sofort einleuchtend, andere auch schon mal als Spinnerei á la „Wer braucht so etwas schon?“ abgetan – aber immer eine Idee ihrer Zeit voraus. Die Rede ist vom Steinbeis-Transferzentrum, das jetzt seit vielen Jahren in der Villinger Gerberstraße 63 sein Domizil hat. Hier finden Erfinder, auch solche, die anderswo als verrückte Spinner weggeschickt werden, immer einen Ansprechpartner und notwendige Hilfestellung, wenn es um die Vermarktung ihrer Ideen geht.

Einer, der lange Jahre für solche Ideen zuständig war, wird jetzt in den Ruhestand verabschiedet. Am heutigen Freitag verabschiedet das Steinbeis-Transferzentrum in der Person von Reinhard Gackowski einen Mitarbeiter, der selbst ein Stück weit eine Innovation ist. Reinhard Gackowski ist nämlich bereits 70 Jahre alt und zählt mit Sicherheit trotzdem nicht zum alten Eisen. Denn auch, wenn er jetzt das Steinbeis-Transferzentrum verlässt, so geht das nur mit einem weinenden und einem lachenden Auge.

„Ich bin vor zehn Jahren im Alter von 60 Jahren auf der Straße gestanden, nachdem meine bisherigen Arbeitgeber, alle mit solch renommierten Namen wie Kienzle, Trenkle und zuletzt Winkler, verkauft wurden oder einfach aufgegeben haben“, erzählt Gackowski und erinnert sich: Beim Arbeitsamt habe man ihm damals geraten, sich einen Schaukelstuhl und einen Platz an der Sonne zu suchen, denn so einen wie ihn könne man in der Arbeitswelt nicht mehr gebrauchen.

Dazu war der studierte BWLer aber nicht bereit – und wie so oft spielte der Zufall seinem Wunsch nach einer weiterhin sinnvollen Beschäftigung in die Hände, als er mit dem Schnee schaufelnden Leiter des Steinbeis-Transferzentrums, Wolfgang Müller, ins Gespräch kam. Nach einem ausgiebigen Kaffeeplausch im Bistro des Innovationszentrums in der Gerberstraße war man sich schnell einig. Und der vom Arbeitsamt als zu alt empfundene Reinhard Gackowski hatte wieder einen Job, der anspruchsvoll war und Spaß machte. Künftig vermarktete er Ideen.

Am heutigen Freitag ist etwas Abschiedsschmerz zu spüren, er verlasse diesen „Hühnerhaufen“ nicht gerne, sagt Reinhard Gackowski mit Blick auf die anderen Mitarbeiter, die „mir alle ans Herz gewachsen sind“. Ein wenig stolz führt er seine Besucher durch die Räume bei Steinbeis und erklärt die eine oder andere Erfindung, die hier in hundertfacher Vielfalt an Wänden und Decken hängen. Da ist der Eisteezubereiter oder ein Spätzleshaker, da steht man staunend vor einem Relief, das als Wandschmuck dient, oder bewundert die an der Wand hängende Heizung, die als schmückendes Bild gestaltet ist.

Er werde seine Arbeit und insbesondere seine Kollegen natürlich vermissen, meint Reinhard Gackowski, aber ebenso freue er sich jetzt auf gemeinsame Erlebnisse mit seiner Frau, die ihn jetzt schon 45 Jahre durch sein Leben begleitet. Mehr Zeit für eine seiner Leidenschaften, das Theaterspielen und öfter mal mit dem Fahrrad unterwegs sein, stehen ebenfalls auf seiner Ruhestands-Agenda. Und dazu gehört natürlich auch ab und zu mal ein Besuch im Bistro seiner bisherigen Arbeitsstätte.

Das Zentrum

Das Steinbeis-Transferzentrum versteht sich als Beratungszentrum für Unternehmensfinanzierung und -entwicklung. Im Jahre 1988 von H. Bornholdt und Norbert Schmidt gegründet, versteht man sich heute als Dienstleister in Sachen Wissens- und Technologietransfer. Man berät kleine und mittelständische Unternehmen und hilft insbesondere bei neuen, unbekannten Produkten mit einer Chancen- und Risikobewertung und berät die Unternehmen bei Fertigung und Vermarktung.