Villingen-Schwenningen Moskauer Zirkus in Schwenningen: Viel Artistik und keine Wildtiere

18 Akrobaten sind ab Donnerstag in Schwenningen zu sehen. Probleme bei der Platzsuche machen dem Zirkusbetreiber zu schaffen, deshalb gastiert der Zirkus nun auf Privatgelände.

Ein kleiner Pudel, das ist alles, was Zirkusleiter Sandro Kopecka an Tieren im Gepäck hat. "Für die Kinder", sagt er. Zwar hat sich der Leiter des Moskauer Zirkus bereits vor Jahren von der Tierhaltung im Zirkus verabschiedet – der Ärger mit den Tierschützern sei ihm einfach zu viel gewesen – aber so ganz ohne geht es dann eben doch nicht. "Wir haben gemerkt, wir müssen zumindest für die kleinen Zuschauer etwas Tierisches bieten." Darum der Pudel. Ansonsten gibt es vor allem eines: Akrobatik. Viele Luftnummern sind dabei, sagt Kopecka. Darunter auch eine Balance-Nummer mit einem Motorrad. Außerdem gibt es zu sehen den König der Diabolos und einen echten Clown, auf, wie Kopecka sagt, "russische Art".

Tiere oder keine Tiere sind nicht die einzigen Herausforderungen, vor denen die Zirkusbetreiber stehen. Auch die Platzfrage ist nicht immer ganz einfach zu lösen. "Seit zehn Jahren haben wir VS für ein Gastspiel angeschrieben", sagt Kopecka. Seit zehn Jahren gab es entweder keinen Platz oder die Plätze waren bereits ausgebucht. Darum steht der Zirkus jetzt auch ein wenig abseits vom Schuss, wenn man so will. Auf einem Privatgrundstück. Der einzige Vorteil: "Die Miete ist nicht ganz so teuer wie bei einem städtischen Gelände", sagt Kopecka. Seit 15 Jahren tourt Kopecka mit seinem Zirkus bereits durch ganz Deutschland, insgesamt 49 Personen hat der Zirkus beschäftigt, 18 davon treten auch in der Manege auf. Die nächste Station für ihn ist Karlsruhe, dann folgt Mannheim. Bei dem rund zweistündigen Programm ist "für alle etwas dabei", sagt Kopecka. "Wir bieten nicht das Alltägliche."

Der Zirkus gastiert von Donnerstag, 27. April bis Sonntag, 30. April in VS-Schwenningen auf dem Platz gegenüber des Vereinheims der Hundefreunde im Öschle in Richtung VS-Zollhaus (Navigationssystem: Rietenstraße). Die Vorstellungen finden statt täglich um 16 Uhr und um 19.30 Uhr. Außer Sonntags, da wird nur um 14 Uhr gespielt. Das Zelt ist beheizt. Tickets kosten für Kinder zwischen 10 und 15 Euro, Erwachsene zahlen zwischen 15 und 35 Euro. Kartentelefon: 0177/609 64 10.